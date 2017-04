Stijgende vraag naar luxe doet vrijetijdssector goed

Hotels, vakantieparken, kustcampings en pretparken zien bezoek toenemen

Verblijf in Nederland steeds luxer; luxe concepten zoals ‘glamping’ in opkomst

In 2017 ook volumegroei voor restaurants, culturele instellingen en bioscopen

Toeristische overnachtingen groeien in 2017 met 2,7 procent

De Leisure-sector groeit in 2017 naar verwachting met 3,3 procent. Naast de economische groei en hogere consumentenbestedingen is het toerisme een aanjager van groei in verschillende vrijetijdsbranches. In 2016 waren er 106,6 miljoen overnachtingen bij toeristische accommodaties in Nederland. Vooral het toerisme uit het buitenland groeide sterk: in de laatste vier jaar met 34 procent. Voor 2017 verwachten we een groei van met 2,7 procent naar ruim 109 miljoen overnachtingen. Hierbij zijn de verblijven via Airbnb nog niet eens meegerekend. Wij verwachten dat de groei van het toerisme onder meer vanuit Duitsland komt, die overigens ook bij Airbnb-woningen behoorlijk goed vertegenwoordigd is. ABN AMRO verwacht voor 2017 een bezoekersgroei van 2 procent voor de verblijfsrecreatie (vakantieparken, campings en groepsaccomodaties). Voor hotels wordt een omzetgroei verwacht van 3 procent. De reisbranche profiteert ook van de groei van het toerisme, en liet vorig jaar een omzetgroei zien van 8,7 procent. Daarbij groeiden de reisbemiddelaars hard, terwijl de reisorganisatiebureaus (touroperators) vorig jaar krompen. Voor de reisbranche is een goede vindbaarheid en profilering online (ook via mobiele websites) cruciaal: liefst 83% van de bestedingen aan vliegtickets en accommodaties (door Nederlanders) gaat inmiddels online.

Hotels en verblijfsrecreatie focussen meer op luxe

Binnen de Leisure-sector concurreren verschillende vormen van vrijetijdsbesteding met elkaar, zoals hotels, campings en vakantieparken, dierentuinen en pretparken. Er is sprake van een grotere focus op luxe, beleving en gemak voor de consument. Zo investeren attractieparken in nieuwe attracties en locaties om te overnachten. Campings schuiven op naar vakantieparken en bieden luxe onderkomens op het kampeerterrein. Vakantieparken schuiven op hun beurt op richting hotels en bieden meer gemak, zoals flexibel in- en uitchecken, een ontbijtservices of kinderoppas. Hotels investeren in service en voegen welness- en vergaderfaciliteiten toe. ABN AMRO verwacht dat deze verschuiving in 2017 doorzet, maar ziet tevens kansen voor bijvoorbeeld hotelketens die zich juist op gemak en een lage prijs richten.