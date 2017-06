Stoere rvs waterfles

Met de start van het outdoorseizoen lanceert Dopper de nieuwe Solid Steel: een stoere, roestvrijstalen uitvoering van de kleurrijke Dopper Original. Hiermee zet het bedrijf achter de duurzame waterfles haar streven naar minder plastic afval en meer schoon drinkwater wereldwijd kracht bij.

Roestvrijstaal

De Dopper Solid Steel (490 ml) is het kleine broertje van de Dopper Steel (800 ml). Deze roestvrijstalen waterfles is sinds de lancering in 2013 enorm in trek bij de outdoor- en sportliefhebbers. Waar de Dopper Steel vooral geschikt is voor de grote dorst, is de Solid Steel juist licht en praktisch te vervoeren, uiteraard zonder daarbij in te leveren op de uitstraling. De roestvrijstalen uitrusting geeft de Solid Steel een luxe karakter. De vorm blijft trouw aan het herkenbare minimalistische design van de Dopper Original.

Sterk voor schoon water

Met de robuuste Solid Steel maakt Dopper zich sterk voor kristalhelder water van kraan tot oceaan. Jaarlijks belandt zo’n 8 miljoen ton plastic – waaronder veel wegwerpflesjes – in de oceanen. Dopper wil dit tij keren met een lijn van duurzame waterflessen die het gebruik van vele bronwaterflesjes overbodig maakt. Omdat schoon drinkwater een voorwaarde is om gebotteld water te vervangen voor een duurzaam alternatief, investeert Dopper tevens in veilig drinkwater voor iedereen. Het vele gebruik van PET-flessen wereldwijd veroorzaakt een enorme afvalstroom in de oceanen, de zogenaamde ‘plastic soep’. Met herbruikbare design waterflessen van hoogwaardig kunststof en staal draagt Dopper bij aan de vermindering van deze milieuproblematiek. Daarnaast stimuleert Dopper het gebruik van kraanwater als goedkoop en minder milieubelastend alternatief voor mineraalwater. Van de netto verkoopomzet van Dopper gaat 5% via de Dopper Foundation naar waterprojecten van Simavi in Nepal en naar de educatieve programma’s over schoon (drink)water en plastic afval van de Dopper Academy. Dopper is officieel gecertificeerd als ‘B Corp’ (Benefit Corporation) en behoort daarmee tot de mondiale beweging van wereldverbeteraars. Klik hier voor informatie.