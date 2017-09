Succesvolle afronding verplaatsingsproject

Mammoet heeft onlangs de laatste kazemat aan het Lekkanaal verplaatst voor bouwcombinatie Sas van Vreeswijk (Besix, Heijmans, Jan de Nul) en Rijkswaterstaat. De operatie maakte onderdeel uit van een groter project waarin drie kazematten, een schutsluis en een duikerhoofd moesten worden verplaatst om ruimte te maken voor de verbreding van het kanaal. Met de succesvolle aankomst van de laatste kazemat is het project nu officieel afgerond voor Mammoet.

Laatste kazemat

Met behulp van een hijsportaal op een aantal Self Propelled Modular Transporters – ook wel SPMTs genoemd- werd de laatste kazemat opgepakt en naar zijn nieuwe plek 80 meter verderop gebracht. De kazemat woog meer dan 750 ton. In totaal verplaatste Mammoet sinds februari voor meer dan 4800 ton aan objecten voor Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk – dat is ongeveer gelijk aan het gewicht van 855 olifanten. Ondanks dat deze kazemat de lichtste kazemat in het project was, was dit niet de makkelijkste verplaatsing. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was er een bom in het bouwwerk tot ontploffing gebracht en hierdoor was de kazemat beschadigd. Om te zorgen dat de kazemat niet verder zou beschadigen moest er eerst een stalen korset om worden gebouwd.

Uniek cultuurhistorisch erfgoed

De drie kazematten, de schutsluis en het duikerhoofd waren onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een aantal verdedigingswerken die net voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd om Nederland te beschermen tegen buitenlandse invasies. De waterlinie is een uniek stuk cultuurhistorisch erfgoed in Nederland dat de status van rijksmonument heeft. Daarnaast is het ook genomineerd voor de status van UNESCO werelderfgoed.