Succesvolle start Waddencampagne in Vlaanderen

Op dit moment draait in Vlaanderen een Waddencampagne waarmee groots wordt uitgepakt. De campagne, gericht op jonge gezinnen en 55+ stellen in Vlaanderen, bestaat uit Tv-spotjes, een grote online campagne en publicaties in belangrijke Vlaamse printmedia. De campagne liet direct al van zich gelden; op dit moment (binnen twee weken) zijn er al 2.000 deelnemers aan de prijsvraag waarmee mooie prijzen te winnen zijn, zoals een lang weekend Waddenhoppen. De Waddencampagne in Vlaanderen is een samenwerking tussen Merk Fryslân en de vijf Nederlandse Waddeneilanden.

De Waddencampagne in Vlaanderen

Merk Fryslân heeft hoge verwachtingen van de campagne in Vlaanderen. “Vorig jaar was de najaarscampagne in Vlaanderen al erg succesvol, maar dit jaar hebben we in samenwerking met de vijf Waddeneilanden nog scherper bepaald wat onze doelgroepen zijn en hoe we deze doelgroepen gaan bereiken. De eerste resultaten van de Waddencampagne in Vlaanderen laten een succesvolle start zien”. De campagne focust zich op de doelgroepen ‘jonge gezinnen’ en ‘55+ stellen’ die woonachtig zijn in Vlaanderen. Deze doelgroepen worden bereikt via een online campagne, de regionale TV, krant De Morgen.be, De Morgen Magazine en maandblad Goed Gevoel. Daarnaast wordt de campagne extra aantrekkelijk door de prijsvraag waar de Vlaming aan kan deelnemen. De hoofdprijs van deze prijsvraag is een lang weekend Waddenhoppen. Op dit moment zijn er al bijna 2.000 deelnemers aan de prijsvraag.

Merk Fryslân

“De Waddencampagne in Vlaanderen is een uitstekend voorbeeld van de nieuwe koers die Merk Fryslân heeft ingezet. Belangrijk in deze nieuwe koers is het gebruik van eigentijdse media, zoals online campagnes en het verzamelen van e-mailadressen, zodat we een zo hoog mogelijk effect behalen in de Vlaamse markt. In samenwerking met de vijf Waddeneilanden zijn dit jaar scherpe keuzes gemaakt waarbij focus is aangebracht op specifieke doelgroepen, zoals jonge gezinnen en 55+ stellen in Vlaanderen. Door het aanbrengen van focus, het maken van scherpe keuzes en het gebruik van eigentijdse media zorgen we voor een zo hoog mogelijke interesse in de Wadden”, aldus directeur Martin Cnossen van Merk Fryslân.

Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân. De merken waar de organisatie zich op richt zijn leisure, meetcentives en de Wadden. In samenwerking met de VVV-directeuren van de Waddeneilanden is de marketingstrategie vernieuwd. Waar de eilandmerken op zichzelf niet sterk genoeg zijn, neemt Merk Fryslân de promotie van de Wadden als geheel op zich in samenwerking met de VVV-directeuren.