SVR-Vakantiebeurs in Apeldoorn

Met af en toe wat vorst en misschien toch nog een Elfstedentocht in het vooruitzicht, wordt door velen toch ook reeds met verlangen uitgekeken naar en zelfs al plannen gesmeed voor de komende zomervakantie. Goed bericht voor jong en oud: zaterdag 28 januari komen de kampeerboeren van de Stichting Vrije Recreatie naar de Americahal in Apeldoorn om daar op een unieke SVR-Vakantiebeurs belangstellende recreanten een indruk te geven van de vele mogelijkheden en voordelen van het kamperen bij de boer.

Boerengastvrijheid

Op deze SVR-Vakantiebeurs kan iedereen bij ruim 350 stands met boeren/boerinnen uit binnen- en buitenland daadwerkelijk zijn eigen kampeerboer en -boerin uitzoeken. Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden boerengastvrijheid bij de SVR is de gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van € 5.00 p.p. voor andere belangstellenden en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar worden gesteld. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor kinderen ook van alles te beleven

Natuurlijk is kamperen op SVR-campings ook superleuk voor gezinnen met jonge kinderen. Op boerderijcampings zijn er natuurlijk de dieren, skelters, trampoline, zandbak en nog veel meer, waar ze zich heerlijk mee kunnen vermaken. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Er zijn twee ‘Klaunies’ aanwezig die de kinderen gaan vermaken. Neem dus gerust uw kinderen/kleinkinderen mee. Ook in 2017 bieden tweeduizend SVR-campings in binnen- en buitenland, gerund door boeren en particulieren, iedere recreant de vakantie die het best bij hem of haar past. Wilt u kamperen in uw eigen tent, caravan of camper of huurt u liever een zomerhuisje of een gedeelte van de boerderij? De SVR heeft voor ieder wat wils. En dat alles tegen zeer betaalbare tarieven! Klik hier voor meer informatie.