Syx Automations en Gantner slaan de handen in elkaar

GANTNER Electronic Austria Holding GmbH , een hoog technologisch bedrijf gespecialiseerd in elektronische toegangscontrole en tijdsregistratie, maakte de acquisitie bekend van Syx Automations NV uit Ieper, Benelux-marktleider in software automatiseringsoplossingen voor de brede sport-, cultuur- en vrijetijdssector. De fusie tussen beide bedrijven creëert een wereldwijd opererende leverancier van totaalprojecten in soft- en hardware oplossingen voor toegangscontrole en beheerssystemen voor de sport- en vrijetijdssector. De overeenkomst tussen beide partijen werd afgerond op 16 juni 2017 en wordt ondersteund door Ardian, een toonaangevende onafhankelijke investeringsmaatschappij die sinds februari 2016 meerderheidsaandeelhouder is van Gantner. Syx Automations wordt overgenomen van het Sofindev III fonds, beheerd door Sofindev Management (BE) en het management van de organisatie. Het huidige management van Syx Automations onder leiding van Dirk Syx blijft in de nieuwe structuur op post en verwerft een minderheidsbelang in de nieuwe groep. De betrokken partijen besloten geen verdere details omtrent de transactie vrij te geven. Gantner werd opgericht in Schruns, Oostenrijk in 1982. Gantner is een vooraanstaande Europese leverancier van RFID oplossingen (radio frequency identification) en NFC technologieën (near field communication) voor contactloze identificatie. De geïntegreerde oplossingen van Gantner omvatten leden- en bezoekersbeheer, cashless payment, gecontroleerde toegang (deuren, lockers en cabines) en tijdsregistratie oplossingen voor personeel. Gantner is actief in meer dan 70 landen, stelt wereldwijd meer dan 200 personeelsleden tewerk en beschikt over kantoren in Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Dubai, Australië en de VS. Syx Automations levert en ontwikkelt al meer dan 30 jaar geïntegreerde totaaloplossingen voor de brede vrijetijdssector. Met ReCreateX® biedt Syx Automations haar klanten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk een software platform specifiek ontwikkeld voor pretparken, musea, dierentuinen, theaters en sportcentra. Naast het core software platform levert Syx Automations ook IT infrastructuur, hosting, toegangscontrole en gebouwenbeheersystemen. Integrale ondersteuning onder de vorm van projectbegeleiding, implementatie, training én 24/7 customer service wordt eveneens door de organisatie verzorgd. Jaarlijks worden meer dan 50 miljoen bezoekers van sportcentra en vrije tijdsfaciliteiten door de oplossingen van Syx Automations verwerkt en beheerd. De strategische fusie tussen Gantner en Syx Automations creëert een globaal opererende leverancier van toegangscontrole- en tijdsregistratie-systemen gecombineerd met software management oplossingen voor de sport-, cultuur- en dag-attractiemarkt. De samenwerking stelt brede synergieën in het vooruitzicht gericht op internationale groei. Klanten krijgen toegang tot een brede waaier aan geïntegreerde oplossingen en diensten. In 2017 verwachten beide bedrijven samen een omzet te realiseren van ongeveer €50m. Elmar Hartmann, managing director van Gantner: “ De overname van Syx Automations vormt een belangrijke mijlpaal in onze strategie en een grote stap voorwaarts in onze continue expansie en internationalisering. We zijn nu in staat om onze klanten een nog breder gamma aan geïntegreerde hardware, software en diensten aan te bieden vanuit één leverancier. De productportfolio’s van beide bedrijven zijn bijzonder complementair en de markten waarin we opereren vullen elkaar aan. Met onze nieuwe organisatie en het internationale kantorennetwerk streven we naar nog sterkere banden met onze bestaande klanten en zetten we tevens in op de aangroei van nieuwe klanten. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met Dirk Syx en zijn team van deskundige en uiterst gemotiveerde medewerkers. Dirk Syx, CEO van Syx Automations voegt toe: “De afgelopen 3 jaar hebben we bijzonder veel energie gestoken in het uitbouwen van onze interne structuur en de verdere professionalisering van de organisatie met als doel nu de volgende stap te kunnen zetten richting verdere internationale groei. Gantner en Ardian hebben het ideale profiel alsook de ervaring om ons daarbij te ondersteunen. De combinatie van beide bedrijven gespecialiseerd in hard- en software binnen dezelfde marktsegmenten zal ons in staat stellen een toonaangevende wereldspeler te worden in de vrijetijdssector. Gantner en Ardian werden tijdens de transactie bijgestaan door Deloitte Duitsland en België (financial & tax due diligence), Skillnet (commercial due diligence), Taxess (structuring of acquisition) en EY België (M&A)

