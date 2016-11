Texels eigen ‘Uitmarkt’ is ideale weekendje weg

Het leukste weekendje weg in november is ‘Struûn Texel’. Op zo’n 13 podia verspreid over Den Burg wordt op 18, 19 en 20 november een vooruitblik gegeven op het nieuwe culturele seizoen op het eiland. Dat betekent drie dagen lang gratis genieten van muziek, theater, cabaret en kunst in een sprookjesachtig verlicht decor.

De derde editie van Struûn Texel, Texels eigen ‘Uitmarkt’, concentreert zich dit jaar op Den Burg en brengt talent van het hele eiland én daarbuiten voor het voetlicht. ‘Strûnen’ is Texels dialect voor ‘struinen’: lopend rondkijken of er iets voor je bij zit. De ontdekkingstocht die je op 18, 19 en 20 november door Den Burg kunt maken, laat een enorm gevarieerd aanbod aan kunst en cultuur zien. Net als bij vorige edities van het festival is het thema ‘licht in de donkere maanden’ de bindende factor van de optredens. Waar mogelijk spelen de locaties van de podia daarbij een rol. Als de duisternis intreedt, worden de straten en gebouwen van Den Burg sprookjesachtig verlicht.

Verrassend hoge kwaliteit

Het aanbod van Struûn Texel is ongekend divers. Meer dan 60 acts en ruim 500 artiesten laten dit weekeinde zien wat zij komend cultureel seizoen gaan doen tijdens festivals als Lange Juni, Sommeltjespop en het Beach Food Festival. En dat is vaak van verrassend hoge kwaliteit. Bluesbands, countryzangers, verhalenvertellers, singer-songwriters en aanstormende Nederpoptalenten wisselen elkaar af op kleine en grote podia. Daarbij wordt bewust plaats ingeruimd voor jong talent. Bijvoorbeeld Audio Adam, die eerder al Serious Talent waren bij 3FM en optraden bij DWDD en GIEL. Verder maken onder andere Toneelgroep Sterrenstof, Popkoor Join’s Meeting en singer/songwriter Joanna Weston hun opwachting.

Wat bezoekers van eerdere edities enorm waardeerden aan het festival is de gemoedelijke sfeer. Tijdens Struûn is het gezellig druk, maar je struikelt er niet over de mensen. Op je gemak wandel je van podium naar podium; er is overal wel plek om aan te schuiven en mee te luisteren. Daarnaast is het aanbod zo breed dat jong en oud er aan zijn trekken komt. Voor actuele informatie over acts, locaties en optredens: www.facebook.com/StruunTexel.

Programma

Vrijdag 18 november: 13.00-21.00 uur

Zaterdag 19 november: 12.00- 21.00 uur

Zondag 20 november: 13.00-18.00 uur

De locaties en tijden waarop de verschillende artiesten optreden worden ca. 1 week van tevoren geplaatst op www.struuntexel.nl.