The VR Room opent Virtual Reality playground in Utrecht

The VR Room, de eerste professionele aanbieder van VR entertainment in Nederland, opent op vrijdag 10 februari een Virtual Reality playground. Tegenover de Jaarbeurs Utrecht kunnen bezoekers met de meest moderne VR technieken het nieuwste op het gebied van Virtual Reality ervaren. Over de kop gaan in een VRollercoaster, vuurballen uit je handen schieten of midden in een actiescène gedropt worden; het is een greep uit de ruim vijftig unieke VR ervaringen die The VR Room aanbiedt. Het openingswoord wordt verzorgd door D66-wethouder Jeroen Kreijkamp van de gemeente Utrecht. The VR Room is een start-up van de Utrechtse ondernemer Wouter van den Bijgaart (26). In juli vorig jaar lanceerde hij zijn concept, waarbij bezoekers de virtuele wereld kunnen ontdekken. Met een nominatie voor Nederlandse start-up van het jaar 2017 op zak heeft The VR Room in korte tijd bewezen voorop te lopen op het gebied van VR entertainment in Nederland. Moderne technologie in relaxte huiskamer In elke kamer van The VR Room beleef je de VR experiences in een relaxte setting. Van den Bijgaart benadrukt het belang van het huiskamergevoel: “Onze bezoekers moeten zich kunnen ontspannen; even ontsnappen aan de realiteit van alledag. Onze playgrounds zijn ingericht met een comfortabele zitbank en er zijn grote schermen aanwezig, waardoor de belevenissen van de ander in VR op ontspannen wijze gevolgd kunnen worden. Daarnaast kan men tussendoor bijkomen; Virtual Reality kan behoorlijk intensief zijn!”

Nieuwste VR technologie

The VR Room maakt gebruikt van de nieuwste technologie op het gebied van VR: de Oculus Rift, Oculus Touch, Leap Motion hand tracking en de HTC Vive. In The VR Room wisselt een groep de headset onderling met elkaar af. Dit is bewust gedaan, zo laat Van den Bijgaart weten. “Afwisseling is noodzakelijk; langer dan tien minuten achter elkaar zo’n bril op is al erg intensief. Onze brillen zijn de beste high-end producten op de markt, niet te vergelijken met de eenvoudige mobiele brillen in de winkels. Bovendien, je vriend of collega zien opschrikken van virtuele spinnen of wegduiken voor vuurballen is minstens zo leuk!” Men kan een op maat gesneden VR-programma van ruim anderhalf uur beleven. Zo kunnen jongeren zich uitleven met de wildste games, terwijl de oudere bezoeker een virtuele vakantie ervaart of gaat diepzeeduiken. “Die afwisseling is wat Virtual Reality zo uniek maakt,” legt Van den Bijgaart uit. “Bezoekers kunnen hun eigen weg gaan of zich door een van onze enthousiaste en professionele medewerkers laten begeleiden. Met de playground zet The VR Room een nieuw type uitje op de kaart: naast bowlen, lasergamen en escapen kan men nu ook gaan VR’en.”

Over The VR Room

The VR Room is geopend van woensdag t/m zondag van 11:00 tot 23:00 en is te vinden aan de Overste Den Oudenlaan 9b in Utrecht. Ook is The VR Room in te hurenom op een locatie naar keuze bedrijfsuitjes, evenementen en vrijgezellenfeesten van een passende Virtual Reality experience te voorzien. Klik hier voor informatie.