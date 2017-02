Breed scala aan tentoonstellingen en activiteiten in beide steden

Voor de viering van het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design in 2017 is er in Utrecht en Amersfoort een speciaal en veelzijdig programma georganiseerd.. Alle activiteiten en tentoonstellingen zijn te vinden op destijlutrechtamersfoort.nl. Vooral Mondriaan en Rietveld hebben hun sporen achtergelaten in de regio. Zo is in Amersfoort het geboortehuis van Piet Mondriaan te bezoeken, en wordt het iconische Rietveld Schröderhuis (UNESCO-werelderfgoed) in Utrecht gezien als architectonisch hoogtepunt van De Stijl. Utrecht heeft bovendien de grootste Rietveldcollectie ter wereld. Ook Kunsthal KAdE en het Rietveldpaviljoen Amersfoort komen met unieke tentoonstellingen in het kader van het themajaar. Slot Zuilen zal voor het eerst het vroegst bekende werk van Rietveld en zijn vader aan het publiek tonen.

Samenwerking Utrecht en Amersfoort

Utrecht en Amersfoort bundelen hun krachten en geven gezamenlijk invulling aan de programmering en promotie rondom het landelijke themajaar Mondriaan tot Dutch Design in 2017. 2017 is het jaar waarin we 100 jaar vormgeving van de toekomst vieren. Directe aanleiding is de oprichting van De Stijl in 1917, met kenmerken die tot op de dag van vandaag in Dutch Design te zien zijn. Om deze mijlpaal te vieren heeft NBTC Holland Marketing, samen met haar partners, 2017 uitgeroepen tot themajaar ‘Mondriaan tot Dutch Design’.