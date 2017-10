Tienduizend pompoenen voor Halloween

Recreatiebedrijf Roompot Vakanties heeft bijna tienduizend pompoenen laten aanrukken voor Halloween. Alle pompoenen komen van Nederlandse kwekers en worden verspreid over ongeveer 23 vakantieparken van Roompot. Een zware klus, want de Halloween-vruchten wegen samen rond de dertigduizend kilogram. De pompoenen worden behalve als decor gebruikt voor diverse activiteiten. Bezoekers en gasten van vakantiepark Weerterbergen in Weert kunnen ronddwalen in een angstaanjagend spookhuis van ruim honderd vierkante meter. Op vakantiepark Kijkduin in Den Haag kunnen kinderen onder andere meedoen aan de Zombie Laser Experience en op Beach Resort Kamperland wordt een spooktaculaire Trick & Treat-tocht georganiseerd. Zie spooktaculairhalloween.nl voor meer informatie.