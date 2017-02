Tijd voor groei

Wij kijken bij Lozeman Tuinmachines met veel vertrouwen naar de toekomst! We hebben mooie plannen om te groeien en hebben de eerste stappen gezet. Graag nemen wij jullie mee in onze stappen naar de toekomst. Dit willen wij doen tijdens de show- en demodagen op donderdag 30 en vrijdag 31 maart en zaterdag 1 en zondag 2 april. Donderdag 30 en vrijdag 31 maart hebben wij gereserveerd voor onze dealers. Vrijdag 31 maart vanaf 15:00, zaterdag 1 en zondag 2 april is iedereen welkom. Heeft u veel met groenonderhoud te maken als professional of als particulier met veel groen, dan zijn deze dagen een uitkomst. Wij hebben een zeer breed aanbod van machines voor uw groenonderhoud waar u tijdens deze dagen kennis mee kunt maken. U kunt de machines bekijken en vrijblijvend uitproberen. U kunt de machines met elkaar vergelijken en onderzoeken welke machine het best bij u past. Tijdens deze dagen staan onze mensen voor u klaar om u te informeren en al uw vragen te beantwoorden. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. Kortom het worden gezellige innoverende dagen die u niet wilt missen. Save de date en schrijf de data in u agenda. Wij zien u graag tijdens deze dagen. Wanneer u vooraf aangeeft of u komt en met hoeveel personen maakt u bij uw aanwezigheid tijdens deze dagen kans op een leuke verassing. Gelieve dit te mailen naar j.lozeman@lozeman.nl. Kijk voor meer info op de site.