Toerisme in Overijssel doet het goed in 2016

Het CBS heeft de overnachtingscijfers over het eerste halfjaar van 2016 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de cijfers Overijssel behoorlijk zijn gestegen. In het eerste halfjaar van 2016 zijn bezoekers uit het buitenland verantwoordelijk voor de grootste stijging: Het aantal overnachtingen stijgt met 22% ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit analyse van het Kennispunt van MarketingOost. Die groei komt met name uit Duitsland: +39%. Ook in 2015 was een flinke stijging te zien van het aantal bezoekers uit Duitsland (+25%) en Vlaanderen (+34%). In het eerste half jaar van 2016 zijn er ook meer Nederlanders gaan overnachten in Overijssel, de stijging bedraagt 5%.Met name maart was een uitzonderlijk goede maand voor ondernemers in Overijssel: 28% meer overnachtingen dan in een gemiddelde maand maart. Dat Pasen dit jaar in maart viel en dat er juist op 2e Paasdag een flinke storm over de kust raasde heeft hier ongetwijfeld bij geholpen. Veel ondernemers in Overijssel geven aan tevreden terug te kijken op de zomermaanden. Hoewel de cijfers van het derde kwartaal nog niet bekend zijn, lijkt de nazomer in augustus en september positief uit te pakken voor toeristische ondernemers. Meerdere bedrijven gaven aan met het mooie weer in september veel extra gasten te hebben ontvangen.