Toeristen meden massa’s en boekten kleinere campings

Veiligheid was dit jaar voor vakantiegangers voor het eerst een belangrijk criterium bij hun vakantiekeuze. Dit is volgens Vacanceselect, marktleider in Europa voor camping- en glampingvakanties, een van de meest belangrijke consumentenontwikkelingen van het afgelopen vakantieseizoen. Vakantiegangers zochten bovendien minder de massa op en boekten in Zuid-Europa, vaak kleinere, campings in het binnenland. Als ze toch in drukke gebieden verbleven, bijvoorbeeld aan de mediterrane stranden, checkten ze ook online de veiligheidsmaatregelen die de campings dit jaar boden. Een andere trend die hieruit voortvloeit, is dat het vakantieseizoen dit jaar langer doorloopt en nog tot ver in september voortduurt. Bovendien leggen veel meer mensen dan voorheen nu al hun zomervakantie vast voor 2017.

Door de onrust in Turkije en Egypte, boeten deze landen op dit moment in als populaire vakantiebestemming. Daardoor zag Vacanceselect in juni nog een hausse aan last minute boekingen. Meest populair waren vooral de luxe accommodaties. Loek van de Loo, directeur Vacanceselect: “Glamping is voor veel mensen een goede vervanger voor de all-inclusive resorts die in Turkije en Egypte worden aangeboden. Probleem was, en dat was ook bij heel veel andere vakantieaanbieders het geval, dat in juni het nog beschikbare accommodatie-aanbod beperkt was. Mensen belandden daardoor op een wachtlijst of stelden hun vakantie uit. Daarom gaat het huidige vakantieseizoen veel langer door dan vorig jaar. Ook voor de maand september krijgen we nu nog heel veel boekingen binnen.”

Toeristen meden massa’s

Campings in de Ardèche of in het binnenland van Italië en Spanje noteerden deze zomer bovengemiddeld veel boekingen. Veelal waren het dan juist de kleinere campings die zich konden verheugen in een grotere populariteit. Volgens Van de Loo, omdat mensen deze zomer het liefst wegbleven van grote massa’s. “Wij zagen deze zomer in onze reviews, maar bijvoorbeeld ook bij die van Zoover, dat veiligheid voor het eerst een topic was. Als ze toch boekten voor grotere campings, en dan met name aan de stranden, beoordeelden mensen het als positief dat ze voldoende bewaking om zich heen signaleerden of dat niet iedereen zomaar ongecontroleerd de camping kon oplopen. Campings ontwikkelen zich zo steeds meer tot ‘happy islands’, waarbinnen de ouders zich honderd procent veilig voelen, ze hun kinderen kunnen laten spelen en zo het volmaakte vakantiegevoel kunnen ervaren.”

Nu al run op camping- en glampingbestemmingen 2017

Ander gevolg is dat mensen nu alweer hun kampeerbestemming vastleggen voor 2017. Vacanceselect zelf heeft voor volgend jaar zomer bijna dubbel zoveel boekingen binnen, dan rond dezelfde tijd het jaar daarvoor. Van de Loo: “De afgelopen paar jaar gingen mensen steeds later op zoek naar een voor hen geschikt vakantie onderkomen. Door de vrijheid van internet was er altijd het gevoel dat er toch nog wel wat te vinden was. Veel consumenten hebben echter deze zomer in Europa níet de vakantie accommodatie gevonden, waarnaar ze op zoek waren. Daarom willen ze voor volgend jaar nu al de zekerheid hebben dat ze niet opnieuw hun neus zullen stoten en zorgen ze ervoor dat hun ideale vakantiebestemming al vastligt.”