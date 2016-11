Top 10 Beste Leerbedrijf Horeca bekend

Op woensdag 9 november heeft SVH de top 10 van de Verkiezing Beste Leerbedrijf Horeca 2016 bekendgemaakt. De namen van de 10 leerbedrijven zijn gepubliceerd op de website.

Leerlingen en docenten hebben 111 horecabedrijven in Nederland genomineerd, hiervan zijn 84 bedrijven de strijd aangegaan. De volgende leerbedrijven eindigden bij de laatste 10, in willekeurige volgorde:

Italian bar-bistro City Hall

DoubleTree by Hilton Hotel Amsterdam Centraal Station

Albron / Center Parcs Port Zélande

GrachtenAtelier

Het Feithhuis

Goed Proeven

Golden Tulip Strandhotel Westduin

Restaurant Instock Amsterdam

Hotspot Hutspot Lomba

Villa De Duinen

Opvallende ontwikkeling dit jaar, zo geeft voorzitter van de verkiezingscommissie Ricardo Eshuis (directeur SVH) aan, is dat er dit jaar meer leerbedrijven dan ooit zijn voorgedragen door leerlingen. “Van de top 10 zijn er 8 leerbedrijven genomineerd door leerlingen, met als uitschieters 12 leerlingen die Albron / Center Parcs Port Zélande en 9 leerlingen die DoubleTree by Hilton Hotel Amsterdam Centraal Station nomineerden”, aldus Eshuis. De overige 2 leerbedrijven zijn genomineerd door docent en SVH Wijnmeester Ton Wortelboer. Ook opvallend is de diversiteit in de top 10, die zowel ketens als kleinschalige horecabedrijven, toeristische hotels en een paracommerciële instelling omvat. De Verkiezing Beste Leerbedrijf Horeca is in het leven geroepen om leren in de praktijk te stimuleren en de waarde van leerbedrijven en leermeesters voor de horecasector onder de aandacht te brengen. Namens de branche voert SVH deze verkiezing uit. Na de nominatieronde gaven docenten, leermeesters en leerlingen hun beoordelingen over de genomineerde leerbedrijven in de beoordelingsronde. Hieruit is de top 10 ontstaan. De 10 leerbedrijven die aan de eisen van de reglementen voldoen en die de meeste punten hebben, krijgen bezoek van de voorzitter of een commissielid. Op basis van deze bezoeken beoordeelt de Commissie Beste Leerbedrijf Horeca de top 10 leerbedrijven en bepaalt aan de hand van de bevindingen de top 3. De top 3 wordt bekendgemaakt op woensdag 7 december, waarna de gehele commissie deze bedrijven zal bezoeken om aan de hand van beoordelingscriteria de winnaar te bepalen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, het onderwijsveld, SBB, SVH en de winnaars Beste Leerbedrijf Horeca 2014 en 2015.

Horecava

Het winnende leerbedrijf wordt bekendgemaakt op dinsdag 10 januari tijdens de Horecava in de RAI in Amsterdam. De winnaar krijgt de titel Beste Leerbedrijf Horeca 2016 en wint eveneens de trofee, een opleidingsbudget van € 1000,- en een dag meelopen met een SVH Meester. Bovendien mag het leerbedrijf een persoon afvaardigen voor de branchevaststellingscommissie om zo samen met andere grote branchepartijen een belangrijke stempel te drukken op het vaststellen van de kwaliteitsstandaarden in de horecabranche. De nummers 2 en 3 krijgen een opleidingsbudget van respectievelijk € 600,- en € 300,-.