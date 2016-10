Topdrukte in bollenstreek

Miljoenen narcissenbollen gaan machinaal de grond in bij Rik Pennings in Noordwijkerhout. Pennings is een van de eerste kwekers in de bollenstreek die start met planten. Narcissen zijn traditioneel de eerste bloembollen die in de herfst de grond in gaan. Het plantseizoen van lentebloeiers als narcissen, hyacinten en tulpen loopt tot december. De Nederlandse narcissen worden wereldwijd geëxporteerd. Antarctica is het enige continent waar ze niet naar toe gaan. Pennings is gespecialiseerd in narcissen en teelt zo’n 100 verschillende soorten. De narcissenteelt in Nederland, in totaal 1.500 hectare, concentreert zich rond Lisse en de kop van Noord-Holland. Elk voorjaar trekken de bloeiende bollenvelden honderdduizenden buitenlandse toeristen. Dit najaar wordt in Nederland ruim 15.000 hectare met bloembollen beplant.

Op foto: De eerste dag van het plantseizoen is altijd een bijzonder moment. Voor schooltijd nemen dochters Mila (4) en Jente (7) daarom een kijkje bij de werkzaamheden op het veld.