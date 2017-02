Topvakantie volgens kinderen: niet uitslapen!

Wat maakt een gezinsvakantie een succes?

Belvilla verwelkomt jaarlijks ruim 100.000 kinderen in zijn vakantiehuizen. Reden genoeg voor de vakantiehuizenexpert om dieper te duiken in de vakantiewensen van gezinnen. Centrale vraag: wat maakt een vakantie met kinderen tot een succes? Zowel kinderen als volwassenen gaven antwoord. Als het aan de kinderen ligt, moeten ouders vooral niet uitslapen op vakantie en juist veel ‘ja’ zeggen. En ze willen zwemmen, zwemmen en nog eens zwemmen! Dat laatste geven ook de volwassenen aan. Zij noemen als belangrijkste faciliteiten op een vakantieadres voor kinderen:

1. een zwembad (73%)

2. wifi (53%)

3. speelfaciliteiten (42%)

Vakantie in zicht

Voorafgaand aan het vertrek kijkt drie kwart van de kinderen reikhalzend uit naar de vakantie. Slechts een klein deel (5%) is enigszins gespannen, wat een beetje toeneemt als het vertrek dichterbij komt. Pakken doet een kwart van de gezinnen last minute, hooguit de dag voor vertrek. De meesten nemen een paar dagen de tijd, terwijl één op de acht ruim een week of zelfs langer vooraf al begint. Eenmaal op weg dienen schermen als grootste vermaak tijdens de reis. Dat geldt voor bijna drie op de tien vakantiegangers, gevolgd door spelletjes in de auto (23%) en veel stops onderweg (16%). Ook muziek luisteren is een veelgenoemd tijdverdrijf. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe beter ze zichzelf vermaken onderweg, blijkt uit het onderzoek. En sommige gezinnen kiezen voor een gemakkelijke oplossing: een vakantie dichtbij, zodat de reistijd geen issue is. Ontspanning is bij ruim de helft van de gezinnen het favoriete tijdverdrijf op vakantie, aldus de volwassenen. Een kwart is het liefst sportief bezig en slechts 8% geeft de voorkeur aan cultuur. Zijn we zulke cultuurbarbaren dat we kennelijk liever met de tablet bij het zwembad zitten? Kinderen geven aan juist actief te willen zijn op vakantie. “Anders kun je net zo goed thuisblijven!”, melden ze. “Doe wat leuks in plaats van slapen!”.

Tablet en smartphone belangrijker dan favoriete knuffel

Het meest onmisbaar op vakantie met kinderen zijn tablets en smartphones, geeft 42% van de respondenten aan. Pas als tweede volgt de favoriete knuffel (29%) en veel later in de rij komen boeken en spelletjes. Afspraken over ‘schermtijd’? Op vakantie laten veel gezinnen dat los. Zou dat een stilzwijgend compromis zijn, zodat volwassenen toch een beetje kunnen uitslapen op vakantie? Bijna iedereen neemt overigens een smartphone of tablet mee op vakantie (97%). Dit bevestigt overduidelijk de behoefte aan wifi op het vakantieadres. Eylard Wurpel, Director of Marketing van Belvilla: “Mooie vakantiemomenten wil je natuurlijk delen met elkaar, maar ook met je familie en vrienden thuis. Zelf vind ik wifi heel handig om goed op de hoogte te blijven en gemakkelijk dingen op te zoeken. En mijn puberdochters willen vooral altijd online kunnen met hun vrienden. Voor ons dus een must en niet zo vreemd dat ruim 15.000 Belvilla-vakantiehuizen draadloos internet aanbieden.”

BN-er, opa of oma als kinderanimatie

Voor vermaak op vakantie kan ruim een derde prima zelf zorgen, al ziet de meerderheid het wel zitten om een bekende Nederlander de kinderen te laten vermaken. En dan bij voorkeur iemand uit de muziekwereld (25%), gevolgd door een bekende sporter (15%) en een vlogger (12%). Eén van de kinderen meldt vol overtuiging dat Freek Vonk voor hem onmisbaar is op vakantie. Opa’s en oma’s doen het overigens ook zeer goed als vermaak voor de kleinkinderen, blijkt uit het onderzoek. Hoera voor de vakantie met drie generaties!

Waar gaan we heen?

Reisgezelschappen met kinderen boeken het liefst een vakantie aan zee (31%), op de voet gevolgd door de bergen (30%). Zo’n 15% verkiest een vakantie in het bos. De kinderen mogen volgens de volwassenen voor ongeveer de helft meebeslissen over de vakantiebestemming. Het belang van andere kinderen in de buurt, varieert per soort vakantie. Voor een zomervakantie is dit bijna drie keer belangrijker dan voor een weekendje weg. Als kinderen zelf een vakantiehuis mogen kiezen, is dit de top drie:

1. Een vette villa met zwembad (53%)

2. Een supergroot huis om met alle vrienden en familie te verblijven (36%)

3. Een Sea Lodge op een vakantiepark (32%)

Onderzoeksachtergrond

Het onderzoek bestond uit twee delen. Via een enquête reageerden 375 volwassenen. Op de Belvilla Babbel Bank namen 18 kinderen plaats voor een gesprekje met Sipke Jan Bousema over de vakantie. Uit de enquête blijkt dat de meeste respondenten met hun gezin op vakantie gaan (64%, waarvan 9% samengestelde gezinnen). Zo’n één derde verblijft met een groep, die grotendeels bestaat uit meerdere generaties en deels uit een groep van meerdere gezinnen. In het reisgezelschap van de respondenten bevindt 52% van de kids zich in basisschoolleeftijd, zo’n 40% is puber en ruim een kwart is nog niet leerplichtig. Klik hier voor informatie.