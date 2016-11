Totalspiel en Center Parcs starten internationale mysterieserie op Facebook

Bureau ontwikkelt samen met Center Parcs interactieve kinderserie voor vier landen

Hoe breng je een winterthema van een vakantiepark een maand lang onder de aandacht van de doelgroep? Het Amsterdamse communicatiebureau Totalspiel ontwikkelde voor Center Parcs een innovatieve videocampagne waarbij kinderen uit 4 landen acteur Ricardo Blei moeten helpen een mysterie op te lossen op Facebook. Deze winter staan alle parken van Center Parcs in het teken van Winter Wonderland, een sprookjesachtig thema met tal van activiteiten door het hele park. Om dat de hele maand december onder de aandacht te brengen van de doelgroep, bedacht Totalspiel een spannende kinderserie die zich afspeelt op het park en in veertien afleveringen langs de mooiste attracties voert. De afleveringen zijn te vinden op Facebook en het blog van Center Parcs.

Interactief

Kinderen kunnen van 24 november tot 24 december Ricardo Blei, bekend van onder andere SpangaS en Zappmissie, volgen én helpen bij zijn avontuur in het park. Blei denkt te kunnen genieten van een welverdiende vakantie, maar krijgt te maken met een saboteur die Winter Wonderland wil verpesten. Elke aflevering is er een nieuw raadsel om op te lossen, en elke aflevering is er een letter te zien van het finalewoord. Aan de kijkers wordt gevraagd de puzzels en raadsels op te lossen. Is de oplossing gevonden, dan volgt een paar dagen later een nieuwe aflevering. De grootste speurneus die alle letters verzamelt en er het juiste finalewoord van kan vormen, maakt kans op een vakantie voor het hele gezin naar Center Parcs.

Internationaal

De serie wordt niet alleen in Nederland uitgezonden. Het avontuur is ook op de Belgische, Duitse en Franse Facebook-kanalen en blogs te vinden. De serie start in Nederland en België op 24 november. De nagesynchroniseerde varianten van Duitsland en Frankrijk volgen op 29 november. De finale is in alle landen op zaterdag 24 december. De serie is te volgen via:

Nederland:

https://www.facebook.com/CenterParcsnl

http://inspiratie.centerparcs.nl/winter-wonderland

België:

https://www.facebook.com/CenterParcsBE/

http://inspiratie.centerparcs.be/nl-be/winter-wonderland

Productie van Totalspiel

Totalspiel-directeur Robin Klaassen is verheugd met de serie. Klaassen en zijn team produceren al jarenlang contentformats voor klanten als Coop, Center Parcs, Stater, KPN en Liberty Global. “Het is een erg spannend concept”, vertelt Klaassen. “Alleen al op Facebook heeft Center Parcs een potentieel bereik van 473 duizend mensen. Als een deel hiervan de serie gaat volgen en gaat reageren, liken en delen, dan hebben we ook een awareness-campagne van jewelste, waarin de doelgroep het product daadwerkelijk beleeft.” Klaassen gelooft heilig in de vorm ‘kijken is beleven’. Hij koos daarom ook voor een serie in de vorm van video. “Als je bedenkt dat de serie in totaal bijna een half uur aan video brengt en dertien puzzels heeft, dan hebben we het over serieuze contacttijd. Ik ben heel benieuwd wat de serie gaat doen voor de awareness en uiteindelijk ook de sales van Center Parcs.” Klik hier voor informatie.