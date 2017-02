Bilderberg heeft donderdag 23 februari een contract getekend met trainingsbureau Bureau Zuidema voor het openen van een eigen trainingslocatie in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek. Er wordt een aparte vleugel van het hotel verbouwd tot een unieke trainingslocatie. De trainingslocatie wordt voorzien van de laatste technologische middelen om deelnemers ook buiten de trainingszalen te prikkelen en te stimuleren op het gebied van Invloed.

Beter leerproces

“Door een eigen trainingslocatie kunnen we beter inspelen op de persoonlijke leerdoelstellingen van onze deelnemers én garant staan voor een hoge kwaliteit van de locatie,” aldus Lodewijk van Ommeren, CEO van Bureau Zuidema. “We kunnen de deelnemers meer verdieping geven in de stof, betere praktijksimulaties creëren en een meest optimale leeromgeving bieden.” Toepassing van 360-graden camera’s voor instant feedback en een videowall voor betere praktijksimulatie zijn slechts voorbeelden van de techniek die Bureau Zuidema wil toepassen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om licht en geluid aan te passen aan het dagritme en wat de gevolgen van eten en drinken zijn op het leerproces. Uiteindelijk draait alles om het dusdanig stimuleren van het leerproces dat deelnemers een groter leereffect kunnen bereiken.

Persoonlijke aandacht

Dat er gekozen is om de eigen trainingslocatie onder te brengen bij Hotel De Bilderberg “is een logische keuze”, volgens Dries van der Vossen, Algemeen Directeur van Bilderberg. Hij vervolgt: “Zowel Bureau Zuidema als Bilderberg hebben persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Als hotel zorgen wij ervoor dat iedere gast een onvergetelijk verblijf krijgt, tegelijkertijd zorgt Bureau Zuidema voor een unieke trainingservaring voor elke deelnemer.” De verbouwing neemt in totaal zes maanden in beslag. De officiële opening van de trainingslocatie staat gepland op 1 september van dit jaar.