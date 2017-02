Treintje Ponypark Slagharen geveild

Altijd al treinmachinist willen zijn?

Wie heeft er geen ritje gemaakt in het treintje van Ponypark Slagharen? Het karakteristieke treintje met een Nissan Patrol als locomotief. De splitsing tussen ponypark en attractiepark Slagharen vormde de aanleiding om het treintje niet langer te laten rijden. Het wordt nu online geveild via Troostwijk Veilingen. Bent u op zoek naar een stukje nostalgie? Het tschu tschu treintje, wacht op een nieuwe machinist! De online veiling is gestart op 17 februari jl. en sluit 28 februari a.s. De kijkdag is op 27 februari in Almelo.

Tschu tschu treintje

De trein werd in 1994 gebouwd door de vermaarde firma Tschu Tschu in het Duitse Regensburg, tegenwoordig CityTrain genaamd, internationaal bekend bouwer van toerismetreinen voor de weg. Ponypark Slagharen was de eerste eigenaar. De trein biedt plaats aan maar liefst 50 personen. Andrej Pieterson, veilingmeester bij Troostwijk: ”De locomotief is altijd in onderhoud geweest bij de lokale Nissan dealer en loopt mede daarom nog altijd als een trein. Een nieuwe machinist zal aan deze bijzondere trein zeker nog heel wat jaren plezier beleven en kan er nog vele ‘sentimental journeys’ mee maken!”

Over de veiling

De online veiling is gestart op 17 februari en sluit op 28 februari 2017. De bezichtiging van het veilingsitem is 27 februari van 10:00 – 16:00 uur. Locatie: Smirnoffweg 4 – Almelo.

Klik hier voor meer informatie.