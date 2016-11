Trendtour Recreatie Vakbeurs 2016

Volgende week woensdag vertrekt er om 08.30 uur een mooie Amerikaanse schoolbus vanaf Evenementenhal Hardenberg naar een aantal regionale bedrijven. Een mooi moment voor u, om eventueel samen met een relatie comfortabel te ‘touren’ en een kijkje te nemen achter de schermen van mooie bedrijven!

De eerste stop is Kampeercentrum Beerze Bulten – Camping & Vakantiepark in Beerze. Daar nemen we een kijkje achter de schermen bij het meest bekroonde vrijetijdspark van Nederland. De Beerze Bulten zijn een begrip voor jong & oud, het bedrijf is blijven door ontwikkelen om continue aan de wensen van zijn gasten te kunnen voldoen.

Vervolgens gaat de tour verder naar het Attractie- en Vakantiepark Slagharen, waar directeur Wouter Dekkers ons zal verwelkomen. Het park is voor publiek in deze periode niet toegankelijk, maar wij mogen een kijkje achter de schermen nemen. Het park heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in nieuwe accommodaties en attracties. Vorig jaar hebben ze het nieuwe waterpark Aqua Mexicana geopend en voor het komende seizoen staat een nieuwe achtbaan op de planning. Hoe bepalen zij welke investeringen gedaan moeten worden, wat de planning hierachter moet zijn en of de gedane investering zijn geld oplevert? Wouter Dekkers neemt ons mee in zijn zienswijze en manier van ondernemen.

Vervolgens zetten wij de tour voort naar Van Keulen Mobielbouw in Nijverdal. Zij zijn sinds 1977 gespecialiseerd in semi-permanente bouw (unit-bouw) en interieurbouw voor de recreatiesector. De units die Van Keulen Mobielbouw ontwikkelt en installeert zijn samengesteld uit onderhoudsvriendelijke materialen, duurzaam en vandalismebestendig. Alle units worden gemaakt volgens de specificaties van de opdrachtgever, maatwerk dus. Van Keulen Mobielbouw verzorgt een opdracht als totaalpakket. Graag laat verkoopleider Gerrit Hengstman u het proces van a tot z aan u zien. Na ons bezoek bij Van Keulen Mobielbouw keren wij langzaam maar zeker terug richting Hardenberg waar u opgewacht wordt door een groot aantal exposanten en mede-bezoekers tijdens de Recreatie Vakbeurs Hardenberg! Voor € 45 ,- kunt u al deelnemen! Er zijn nog een aantal stoelen in de bus vrij. Aanmelden kan via deze link.