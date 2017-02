TripAdvisor: 4 hotels van Europa-Park in Duitse familiehotel-top 10

TripAdvisor, de grootste reiswebsite ter wereld, heeft in januari voor de 15e keer de Travelers’ Choice Awards voor familiehotels uitgereikt. Het hotel resort van Europa-Park wist op maar liefst vier plaatsen in de Duitse top 10 beslag te leggen. Hotel Bell Rock ontving brons, gevolgd door hotel Colosseo. Op plaats zeven eindigde hotel El Andaluz en een trapje lager hotel Castillo Alcazar. Europa-Park ontving onlangs ook de Travelers’ Choice Award van TripAdvisor voor beste attractiepark van Europa. Jaarlijks stelt TripAdvisor per land een lijst samen van beste familiehotels. Deze ranking komt tot stand door de miljoenen beoordelingen en commentaren op deze beoordelingssite. De beoordelingen van families worden in de categorie familiehotels zwaarder meegerekend.

De ranglijst van de Europa-Park-hotels ziet er als volgt uit:

3e plaats: Hotel Bell Rock

4e plaats: Hotel Colosseo

7e plaats: Hotel El Andaluz

8e plaats: Hotel Castillo Alcazar.

“Wij zijn enorm blij dat vier van onze hotels een plaatsje in de top 10 van familiehotels in Duitsland wisten te veroveren. We vinden het belangrijk dat grote en kleine gasten zich bij ons thuis voelen en een onvergetelijk verblijf hebben,” aldus Thomas Mack, directeur/eigenaar van Europa-Park. Evenals in het park is het Europese thema ook helemaal doorgetrokken in de vijf themahotels. In de 4-sterren-belevenishotels Colosseo, Castillo Alcazar, El Andaluz, Santa Isabel en Bell Rock kunnen de gasten genieten van respectievelijk het Italiaanse dolce vita, het Spaanse temperament, het Portugese kloosterleven en de sferen van New England. Avontuurlijk ingestelde gasten overnachten in het Camp Resort met tipitenten, blokhutten en huifkarren of in de eigen caravan, tent of camper op de camping.

TripAdvisor is ’s werelds grootste beoordelingssite met 390 miljoen unieke bezoekers per maand en meer dan 430 miljoen beoordelingen en meningen die meer dan 6,8 miljoen accommodaties, restaurants en attracties omvatten. De website van TripAdvisor is in 49 landen beschikbaar.

Europa-Park opent haar poorten weer op 1 april 2017. Het zomerseizoen duurt tot en met 5 november.