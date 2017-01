TuinIdee 2017 met groene vakmiddag

Op 18 februari 2017 vindt vanaf 14.30 uur een groene vakmiddag plaats tijdens TuinIdee 2017 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Er zijn onder meer boeiende presentaties en wordt de prijs van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg uitgereikt. Kijk voor het actuele programma op www.tuinidee.nl/vakmiddag. De gevarieerde bijeenkomst is gratis toegankelijk voor hoveniers na aanmelding via info@tuinidee.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door Branchevereniging VHG.

TuinIdee 2017 TuinIdee viert dit jaar haar 25-jarig bestaan! Met o.a. de schitterende inspiratie- en trendtuinen zoals het Lentepalet, Krachtige Kalmte, Groen Geluk en de Zwoele Zomerhitte, bekende tuinspecialisten in het Tuintheater en zo’n 225 exposanten met nieuwe collecties, fraaie tuindecoratie en bijzondere planten. Nieuw zijn TuinIdee Outdoor, met alles voor buitenleven, natuur en recreatie en de Klimaatbestendige tuin met o.a. aandacht voor watermanagement en duurzaamheid. Op TuinIdee Exclusief vindt de consument alles voor een luxueuze tuininrichting en op TuinIdee Culinair is alles te vinden voor fijnproevers, met gezonde lekkernijen uit eigen tuin, demonstraties en proeverijen. In het Tuinatelier kan men persoonlijk advies krijgen over tuininrichting en een gratis tuinschets laten maken. Klik hier voor informatie.