Tulpenseizoen 2018 van start

Nationale Tulpendag, zaterdag 20 januari 2018, staat dit jaar in het teken van ‘Romantiek’. De officiële opening van het nieuwe tulpenseizoen vindt jaarlijks plaats in hartje Amsterdam. Op de Dam leggen kwekers een romantische tuin aan met ruim 200.000 tulpen en nodigen iedereen uit om vanaf 13.00 uur gratis een bosje te plukken (op=op). Daarnaast zorgen de kwekers voor een aantal romantische verrassingen op de Dam… Ben je niet in de gelegenheid om naar Amsterdam te komen? Geen nood! Van januari tot en met april zijn volop tulpen verkrijgbaar bij bloemist, marktkraam, supermarkt of tuincentrum.

Lentefeest

Tulpentijd is de periode van januari tot en met april waarin de meeste tulpensoorten, -kleuren en -vormen verkrijgbaar zijn. Ze zorgen altijd voor één groot lentefeest in huis. Dat vrolijke effect wordt extra versterkt doordat tulpen, in tegenstelling tot andere bloemen, doorgroeien in de vaas. Behalve een rijk kleurenpalet zijn tulpen ook verkrijgbaar in veel verschillende soorten. Let bijvoorbeeld ook eens op de bloemvormen. Die variëren van rond tot grillig en van lelievormig tot gefranjerd. Tulpen voelen zich in elke vaas thuis. Dat kan variëren van kleine, losse vaasjes met een paar tulpen tot een grote vaas met een volumineus boeket. Door verschillende kleuren en soorten met elkaar te mixen creëer je in een handomdraai een spectaculair lentefeestje. Ga je voor een echt wow-effect? Ga dan eens op zoek naar een klassieke tulpenvaas en steek in elk tuitje een tulp. Hoe hoger de vaas, hoe imposanter de lentepracht.

