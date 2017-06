Tweede editie Wortelpop met Brace, Vinchenzo en Nijntje

Na het succes van vorig jaar komt er een tweede editie van Wortelpop. Op donderdag 3 augustus 2017 vindt het familiefestival plaats in Beerze. Op het recreatieterrein van Beerze Bulten treden de hele dag verschillende artiesten op, worden familieactiviteiten georganiseerd en is er een gevarieerd aanbod van Foodtrucks.

Brace en Vinchenzo, beiden bekend van onder andere The Voice of Holland, zullen hierbij aanwezig zijn. Daarnaast zullen er diverse optredens zijn van onder andere Nijntje, Kikker van theater Terra en natuurlijk Bultje het konijn en zijn vrienden. Ook zal de Fiep-bus aanwezig zijn, die speciaal is gemaakt om de 100e verjaardag van Fiep Westendorp te vieren. In en bij deze bus kunnen kinderen spelletjes doen, tekenen, een foto laten maken en nog veel meer. Daarnaast is er nog veel meer te beleven voor jong en oud op het festivalterrein. Johanneke Hagedoorn vertelt namens de organisatie: “We hebben vorig jaar genoten van een ontzettend geslaagd familie evenement en kijken uit naar 3 augustus. In samenwerking met kinderboekenschrijver en regisseur Mark Haayema hebben we een uitgebreid programma neergezet. Dit gaan we in aanloop naar het festival bekendmaken op onze website en de Facebook pagina van Wortelpop.”

Oorsprong Wortelpop

Wortelpop is een familiefestival dat volledig in het teken staat van muziek, entertainment, vermaak en gezelligheid. In 2010 is Beerze Bulten begonnen met een jaarlijks terugkerend benefietconcert bij Vakantiepark Beerze Bulten. Door de capaciteit en toenemende populariteit van het benefietconcert is in 2016 besloten een familiefestival te organiseren op het recreatieterrein van Beerze Bulten. Door de ruimte op dit terrein zijn er meer mogelijkheden voor een breder en gevarieerder aanbod van eten & drinken, muziek en entertainment.

Start kaartverkoop

De kaartverkoop is inmiddels gestart via de website www.wortelpop.nl en bij de receptie van Beerze Bulten. De kaarten zijn t/m 30 juni met korting te koop. Deze ‘early rabbit tickets’ kosten €7,- voor kinderen en €8,50 voor volwassenen. Vanaf 1 juli gaan de reguliere tickets in de verkoop. De organisatie verwacht tussen de 2000 en 3000 bezoekers, veelal gezinnen met jonge kinderen.