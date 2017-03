Uitbreiding Duinrell

In het Tikibad van Duinrell is op indrukwekkende wijze de invulling en de naam van het nieuwe gedeelte van het Tikibad bekend gemaakt. Duinrell verstrekte eveneens informatie over de vernieuwingen in het vakantiepark en attractiepark in seizoen 2017.

Driedubbele Cone glijbaan

De nieuwe spannende glijbaan van het Tikibad wordt een driedubbele Cone van 163 meter lang. Van een hoogte van bijna 20 meter glijden de gasten op een tweepersoonsband razendsnel naar beneden de zogenoemde Cone (trechter) in. Vervolgens glijden zij eerst tegen de wand omhoog en dan weer terug naar beneden. Na deze slinger wordt er doorgegleden naar de volgende twee Cones, waarna de rit eindigt. De opening staat gepland in mei van dit jaar. Bij de opening maakt Duinrell ook de naam van de glijbaan bekend. Met de driedubbele Cone is het Tikibad weer een nieuwe glijervaring en een spannende eyecatcher rijker. Het Tikibad wordt uitgebreid met de bijna 1.000 m² grote indoor waterspeeltuin Playa. De naam Playa benadrukt het waterspeelplezier dat kinderen van 0 tot 12 jaar in het nieuwe gedeelte van het Tikibad kunnen beleven. Er komt een groot waterklimtoestel met een ‘tipping bucket’ (kantelende waterton) en diverse waterspeeltoestellen. De ‘Triple Slide’, ‘Duo Racer’ en ‘Body Cone’ zijn glijbanen speciaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt in Playa een verwarmd waterspeelbad gebouwd, waar zij zich met hun ouders kunnen vermaken. Naar verwachting vindt de officiële opening van Playa medio 2017 plaats. Na de uitbreiding heeft het Tikibad 1,3 kilometer aan glijbanen. Jaarlijks bezoeken 700.000 mensen dit vijfde grootste waterpark van Europa Vernieuwing en uitbreiding vakantiepark Naast de uitbreiding van het Tikibad werkt Duinrell hard aan de vernieuwing en uitbreiding van het vakantiepark. In mei 2017 worden 41 nieuwe Premium Plus Duingalows met meer luxe en comfort in gebruik genomen, gebouwd overeenkomstig de vraag van de gasten. Vier van dit nieuwe type Duingalows beschikken over een infraroodsauna. Door deze uitbreiding telt het vakantiepark van Duinrell in mei 440 Duingalows.100 Duingalows van het type Comfort krijgen naast deze expansie een make over in de vorm van een grote schilderbeurt en 50 hiervan nieuw meubilair. Ten slotte worden in april in de groepsaccommodatie het Duinhostel de twee keukens vervangen, de binnenkant opgeschilderd en de gezamenlijke ruimtes voorzien van nieuw meubilair. In het attractiepark worden ook verschillende vernieuwingen aangebracht, zoals het samenvoegen en moderniseren van de parkeerterreinen P2 en P3. De populaire attractie Aqua Shute krijgt een bootjeslift en de Mad Mill is onlangs gerenoveerd. In de speeltuin wordt een grote, nieuwe glijbaantoren van 22 meter hoog met 3 glijbanen gebouwd, waardoor kinderen in de nostalgische speeltuin van het attractiepark nóg meer speel- en glijplezier kunnen beleven.

Nieuwe website en vernieuwd Duinrell magazine

Komend seizoen ontvangen alle gasten bij aankomst een vernieuwd Duinrell magazine. In dit magazine wordt het verhaal van het familiebedrijf verteld en is informatie over het vakantiepark, attractiepark en het waterpark Tikibad te vinden. In april gaat de nieuwe website van Duinrell live.