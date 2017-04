Uitdagende outdooractiviteiten op Scoutinglandgoed Zeewolde

Even Buiten en Scoutinglandgoed Zeewolde slaan handen ineen

Scoutinglandgoed Zeewolde en outdoorbedrijf Even Buiten slaan de handen ineen en bieden vanaf 1 mei 2017 uitdagende outdooractiviteiten en actieve uitjes aan op Scoutinglandgoed Zeewolde. Het Scoutingkampeerterrein in het Horsterwold wordt de nieuwe thuisbasis voor het outdoorbedrijf uit Zeewolde. De activiteiten van Even Buiten worden opgenomen in het programma-aanbod voor kamperende gasten. Met het activiteitenaanbod van Even Buiten kan Scoutinglandgoed Zeewolde scouts en niet-scouts de gelegenheid bieden om kennis te maken met de avontuurlijke activiteiten van Scouting. Even Buiten biedt daarnaast activiteiten voor groot en klein aan in de vorm van themafeestjes, teambuilding, survival en outdoor. Hierbij staan gezelligheid en (ont)spanning in de buitenlucht, maar ook creativiteit, persoonlijke ontwikkeling, actie en avontuur centraal. Dinsdag 18 april ondertekenden Peter Messerschmidt, directeur van Scoutinglandgoed BV, en Erik Boom, eigenaar van Even Buiten de samenwerkingsovereenkomst. Boom: “Het landgoed ligt op een unieke locatie, in het Horsterwold én aan de Randmeren, mogelijkheden en ruimte genoeg voor het aanbieden van gave activiteiten. Door mijn eigen achtergrond binnen Scouting ben ik ook goed in staat om activiteiten te bedenken voor deze doelgroep“. Ook Scoutinglandgoed Zeewolde is verheugd met de komst van Even Buiten: “Sinds de start van Scoutinglandgoed Zeewolde als nieuw kampeerterrein voor scouts vorig jaar, is er een prettige samenwerking met Even Buiten. Veel scouts hebben al kennis gemaakt met de outdooractiviteiten van Even Buiten in de omgeving van Zeewolde. Door deze samenwerking te intensiveren en Even Buiten als vaste gast te verwelkomen op ons landgoed, bieden we scouts vanaf dit seizoen een uitdagend outdoorprogramma op Scoutinglandgoed Zeewolde. Een meerwaarde!“, aldus Messerschmidt.