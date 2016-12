Uniek overzicht van 40 jaar merchandise

Kom naar Star Wars expo tijdens Kerstvakantie!

De Star Wars hype komt weer tot leven nu een nieuw epos in de bioscopen komt. Als je ook in de historie van de legendarische filmreeks wilt duiken, ben je in het Museum van de 20e Eeuw aan het juiste adres. In de voormalige gevangenis komt niet alleen een hele eeuw wonen in Nederland voorbij, maar nu ook de geschiedenis van Star Wars. De expositie “Store Wars, 40 years merchandise” vertelt het boeiende verhaal over al die miljoenen producten die dankzij George Lucas over duizenden toonbanken zijn gegaan. Niet eerder gebeurde dat op zo’n schaal. En filmmaker Lucas had het in 1977 slim geregeld: Hij nam genoegen met een bescheiden salaris als hij maar de rechten voor alle merchandise zou krijgen.

“in a galaxy far, far away…”

Tot en met oktober 2017 wordt in drie zalen van het Museum van de 20e Eeuw van alles getoond wat er rond de Star Wars films is verkocht sinds 1977. Van ruimteschepen tot pakjes kauwgum, van piepkleine figuurtjes tot kostbare beelden. De handelswaar, de merchandise, had bijna meer impact dan de succesvolle films. Soms was er op de winkelvloer ook bijna sprake van een oorlog.

Op stoel van Star Wars piloot

In de drie zalen van het museum is veel te zien. Ga zitten in de cockpit van de Millenium Falcon. Kom levensgrote figuren als Chewbaca, Darth Maul, een Stormtrooper en Princes Leia tegen. Gluur in de kinderkamer van een Star Wars-fan eind jaren ’70 of bestudeer de allereerste action figures en diorama’s. Bekijk de prachtige LEGO modellen die sinds 1999 zijn verschenen. Laat je meenemen naar het universum van Star Wars. ”A long time ago in a galaxy far, far away….” Nu dichtbij, in Hoorn. Voor meer info: www.museumhoorn.nl.