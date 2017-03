Unieke combinatie school en zeilschool

Komende meivakantie verbreedt Friese Zeilschool Pean haar aanbod voor jongeren met een bètazeilkamp. Dit is een combinatie van bètavakken en zeilles. In de ochtend werken de cursisten onder begeleiding van professionele vakdocenten aan hun bètaschoolvakken of krijgen ze er examentraining in. In de middag is er uitdagende zeilles. ‘s Avonds is er een verbredend programma waarbij de schoolstof en het zeilen leuk en leerzaam worden gecombineerd. Christophe Meijer van Zeilschool Pean legt uit: “De combinatie van bètavakken en zeilen werkt goed. Zeilen is een technische sport waarbij veel praktische toepassing van je bètavakken komt kijken. Daarnaast is het niet effectief om de hele dag in je boeken zitten. Een uitdagende sport beoefenen is dan heerlijk. Zo blijft leren leuk.” Zeilschool Pean heeft de samenwerking gezocht met de mensen van het stichting ‘t Wylde Leren die op het zeegaande zeilschip de Wylde Swan al jaren een succesvol programma Masterskip-Wylde Swan draaien. Daarbij zeilen jongeren uit 4 havo of 4/5 vwo op een onderwijstrip over de oceanen. Guido Schaepman van het ‘t Wylde Leren: “Het reguliere onderwijs is toe aan frisse invloeden. Ervaringsgericht en avontuurlijk leren geeft jongeren vertrouwen, durf en zin in het leven.” Zeilschool Pean gaat iets vergelijkbaars in het klein organiseren voor diegene die in de meivakantie aan hun bètavakken willen werken. Voorafgaand aan het bètazeilkamp is er contact tussen de docent en de cursist zodat een persoonlijk leerplan wordt opgesteld. De docenten hebben allemaal ervaring in gepersonaliseerd bètaonderwijs. Zowel via examentraining en huiswerkinstituten als in bijzondere onderwijsprogramma’s als Masterkip-Wylde Swan. Het bètazeilkamp wordt gehouden in de meivakantie van zondagmiddag 23 april 17:00 uur t/m vrijdag 28 april 13:00 uur. Voor bovenbouwleerlingen 15-18 jaar vmbo/havo/vwo. Klik hier voor informatie.