Unieke samenwerking Dutch Design Foundation en VisitBrabant motor achter sterk Brabantbreed designprogramma 2017

VisitBrabant en Dutch Design Foundation, de organisatie achter Dutch Design Week, werken samen aan een jaarprogramma dat unieke inzichten biedt in de wereld van Dutch design. De samenwerking is extra bijzonder omdat ook vertegenwoordigers uit andere sectoren bij de ontwikkeling van het initiatief worden betrokken. Partners zijn Brabantse gemeenten, maar ook partijen uit de design-, cultuur en vrijetijdssector. Op deze manier wil VisitBrabant een beweging op gang brengen om design duurzaam te verankeren in de destinatiestrategie voor Brabant. Het programma van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design werd in het Van Abbemuseum toegelicht door Conrad van Tiggelen (directeur NBTC Holland Marketing), Maarten Baas (autonoom ontwerper en DDW-ambassadeur 2016) en Benno Tempel (directeur Gemeentemuseum Den Haag).

Wereldwijde vernieuwing

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat De Stijl werd opgericht. De vernieuwingsdrang van deze Nederlandse kunststroming is de laatste 25 jaar voortgezet onder de noemer Dutch design. Om de jaren van wereldwijde vernieuwing in architectuur en design te vieren, staat 2017 in het teken van het thema ‘Mondriaan tot Dutch design’. Het hele jaar door worden tal van tentoonstellingen en evenementen georganiseerd om Nederland op de kaart te zetten als internationale cultuurbestemming.

Brabant designregio

De provincie Brabant, bakermat van kunstenaars als Vincent van Gogh en Jheronimus Bosch, heeft een reputatie als het gaat om design en innovatie. Dankzij Design Academy Eindhoven en Dutch Design Week, staat Eindhoven bekend als designhoofdstad van Nederland. En inmiddels hebben ook andere steden (Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Helmond) design hoog op de agenda staan. Daarom wordt het themajaar in Brabant volop gevierd. Het (voorlopige)programma staat op visitbrabant.com.

Première WDE

Een belangrijk onderdeel van het programma is het nieuwe World Design Event (WDE), dat plaatsvindt parallel aan Dutch Design Week 2017. In de zomer starten 500 vrijwilligers op het Ketelhuisplein (Strijp-S) met de bouw van het stadhuis van de toekomst. Dit ‘People’s Pavilion’ doet tijdens WDE dienst als epicentrum van waaruit (inter)nationale ontwerpers, innovatieve ondernemers en stadbewoners actuele en toekomstige vraagstukken onderzoeken. Het event wordt ingeleid met een designtop. Onder het thema ‘It’s Your World’ komen aansluitend onderwerpen aan bod als voedsel, de (digitale) openbare ruimte en de positie van robots in de samenleving. De eerste editie van het vierjaarlijkse evenement moet samen met de designweek 400.000 bezoekers trekken.