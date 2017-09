Update kerncijfers gastvrijheidseconomie

NBTC Holland Marketing en Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, publiceren jaarlijks de meest recente kerncijfers van de gastvrijheidseconomie. Jaarlijks zijn de nieuwste cijfers van de gastvrijheidseconomie zowel in een digitaal magazine als een app beschikbaar. Het magazine bestaat uit vier onderdelen: het economisch belang, (inter)nationaal toerisme en recreatie, het reisproces en thema’s en sectoren.

Een greep uit de kerncijfers

Het wereldwijd toerisme is de afgelopen decennia gegroeid. Ook in Nederland is het toerisme de laatste jaren flink toegenomen. In 2016 hebben in totaal ruim 15,8 miljoen internationale bezoekers Nederland bezocht. Duitsland, België en Groot Brittannië zijn de belangrijkste herkomstlanden. De meeste bezoekers komen met een vakantiemotief naar Nederland. De totale economische waarde van toerisme en recreatie was voor Nederland in 2016 bijna 76 miljard euro, waarvan zo’n 21 miljard euro voor rekening kwam van het inkomend toerisme.

Compleet overzicht van de gastvrijheidssector

Cultuur, sport, horeca, retail, vervoer, vermaak: de gastvrijheidssector is een brede sector en raakt alle mogelijke types van vrijetijdsbesteding van Nederlanders en internationale bezoekers. In het digitale magazine geven we inzicht in de belangrijkste kerncijfers van de sector en bieden we een overzicht van relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie. Het magazine geeft antwoord op vragen als: Hoe heeft het inkomend toerisme zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe ziet het reisproces van de consument eruit? En hoeveel Nederlanders gaan er op vakantie in eigen land?

Gezamenlijke publicatie

Voor de totstandkoming is gebruik gemaakt van uiteenlopende informatiebronnen en diverse partijen uit de sector hebben hun bijdrage geleverd. Op deze manier is een totaalbeeld van de gehele gastvrijheidssector ontstaan. Bekijk hier de publicatie ‘Kerncijfers 2017 Gastvrijheidseconomie’.

beeld: www.nbtc.nl