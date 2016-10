Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion georganiseerd. De beurs biedt bezoekers veel inspiratie en beursaanbiedingen. Naast de vele exposanten zijn er ook diverse presentaties in de vorm van boeiende lezingen door gerenommeerde reisorganisaties. Het aanbod op de vakantiebeurs is breed, van vliegreizen tot cruises en van auto of busreizen tot reizen met begeleiding. Bestemmingen over de gehele wereld zijn er te vinden. Organisator Joyce Fonteijn: “Door het enorme aanbod aan reizen is het kiezen van de juiste vakantiebestemming voor veel mensen een uitdaging. Op de vakantiebeurs kunnen bezoekers advies inwinnen bij diverse exposanten en kunnen er reizen op maat persoonlijk worden samengesteld. Ook is er de mogelijkheid een kijkje te nemen in een luxe camper wanneer mensen nieuwsgierig zijn naar deze manier van reizen. Of kunnen mensen een kijkje nemen in een touringcar en zo ervaren wat een bus-vakantie te bieden heeft.” Er is ook aan de kinderen gedacht, bij de kidscorner kunnen uw kinderen naar hartenlust spelen terwijl u vakantie-inspiratie opdoet. De entree van de vakantiebeurs is gratis. Klik hier voor informatie.