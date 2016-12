Vakantiebeurzen Stichting Vrije Recreatie

Internationale kentekens op campers en auto’s met caravan of ander kampeermiddel op de Nederlandse wegen, bewezen in het afgelopen jaar dat Nederland het kampeerland bij uitstek is. De grondlegger van het Kamperen bij de Boer, de Stichting Vrije Recreatie (SVR), kan erover meepraten: massaal werden de SVR-campings door kampeerders bezocht en het is duidelijk dat bij veel kampeerders, jong en oud, de grote hypermoderne camping met voorzieningen als zwembaden en disco’s geen ‘must’ meer is. Velen geven de voorkeur aan de rust van het platteland, het contact met de boer en het echte boerenleven. Het kamperen bij de boer wint nog steeds aan populariteit.

beetje onvoorzichtig

Enthousiast werd zelfs wel gezegd dat Nederland kampeerland bij uitstek is en blijft, maar dat laatste is voor de SVR toch wel een beetje onvoorzichtig. In het halfjaarlijks informatieblad wordt gewezen op de steeds groter wordende kans dat toeristen Nederland juist als vakantieland gaan mijden, onder meer door de heffing van steeds hoger wordende toeristenbelasting; door de SVR dan ook omgedoopt tot ‘toeristenboete.’ Samen met enkele andere landelijk opererende organisaties, maakt de SVR zich sterk in een gezamenlijk pogen de overheid te overtuigen van de noodzaak om te zorgen dat Nederland voor binnen- en buitenlandse toeristen een topbestemming blijft. De Nederlandse economie zou er wel bij varen.

optimisme en welkom

Bovenstaande samenwerking en gesteund door de media – waarvan een enkele de toerist zelfs “melkkoe van gemeenten” noemt – is de SVR voorzichtig optimistisch gestemd en verwacht, ondanks kritische geluiden, dat ook in 2017 weer veel recreanten Nederland als hun vakantieland zullen bezoeken. Bij de SVR zijn zij van harte welkom en vooruitlopend daarop worden in januari en februari weer een viertal SVR-Vakantiebeurzen georganiseerd. In het halfjaarlijks informatieblad Kerstinfo worden zij uitgenodigd daar hun licht te komen opsteken over het Kamperen bij de Boer. Circa 350 kampeerboeren uit binnen- en buitenland vertellen hen graag over de vele voordelen van de SVR en natuurlijk adviseren zij de beursbezoeker juist bij hen vakantie te komen vieren. De beurzen worden gehouden op 28 januari in de Americahal te Apeldoorn, 4 februari in de TT-Hall Assen, 11 februari Evenementenhal Venray en 18 februari Evenementenhal Gorinchem.

Klik hier voor meer informatie.