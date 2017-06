Vakantiepark Het Stoetenslagh’ primeur in Nederland met nieuwe klantbeleving

Innovatieve receptie voor in & uitchecken biedt meer ruimte voor gastvrijheid

ANWB Topcamping en Vakantiepark Het Stoetenslagh in omgeving Hardenberg, Vechtdal Overijssel biedt bezoekers een primeur op het gebied van de customer journey, namelijk qua nieuwe klantbeleving. Gasten kunnen eenvoudig in- en uitchecken door een compleet in- en uitcheckpakket, hetgeen lange wachtrijen op aankomst- en vertrekdagen voorkomt. De receptie van deze ANWB 5-sterrencamping is tevens omgebouwd tot informatiepunt ten behoeve van optimale gastvrijheid en informatievoorziening.

Snel en eenvoudig in- en uitchecken

Bezoekers krijgen bij aankomst een volledig in- en uitcheckpakket compleet met informatieboekje, slagboompas, zwembadkaartjes, douchesleutel, parkeerkaart, sleutel accommodatie, parkeerkaart, activiteitenprogramma, assortiment snackbar en uitcheck envelop. Hierdoor verloopt vooral op aankomstdagen het inchecken snel waardoor lange wachtrijen voorkomen worden. De receptie is omgedoopt tot informatiepunt voor verdere praktische en toeristische informatievoorziening. Bijkomend voordeel is dat de medewerkers meer tijd kunnen maken voor een gastvrije ontvangst. Eigenaar Jan van Veen: “Het is nu al een groot succes, echter voor onze receptionisten is het behoorlijk wennen aan deze andere vorm van dienstverlening. Voor onze gasten levert deze innovatie meer aandacht en relevante informatie tijdens hun vakantie op”.

Vakantiepark met indoor strand voor gezinnen met kinderen en tieners

Een vakantie bij Vakantiepark Het Stoetenslagh betekent veel plezier. Heerlijk eten, strand, zwemmen en of het nu mooi weer of slecht weer is, hier beleef je 365 dagen per jaar het strandgevoel! Door de vele overdekte voorzieningen en het unieke indoor strand voor een strandbelevenis bij iets minder mooi weer. Daarbij komt dat er tijdens de vakantieperiodes een geweldig activiteitenprogramma aangeboden wordt voor kinderen. Tevens is Vakantiepark Stoetenslagh een geweldige tienercamping, met een zeer uitgebreid activiteitenprogramma voor tieners.

Vechtdal Overijssel…alle tijd!

Daar waar rust en ruimte door het landschap stromen. Waar het leven voortkabbelt in hetzelfde tempo als het water van de Vecht. Dat is Vechtdal Overijssel. Hier vind je het nog: alle tijd voor jezelf en voor elkaar. Het aanbod varieert van (ANWB) topcampings en luxe logiesverstrekkers tot passievolle horeca en streekproducenten. Bovendien is Vechtdal Overijssel dé buitenspeelregio nr. 1 van Nederland. Het Vechtdal biedt je de mogelijkheid om tot rust te komen, tijd met elkaar door te brengen en bewust te genieten.

Klik hier voor informatie.