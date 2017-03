Vakbeurs Ruimte & Licht: duurzaam en energiezuinig

Zaterdag 25 maart vond het internationale evenement Earth Hour plaats. Om 20.30u deden overal ter wereld miljoenen mensen het licht uit om aandacht te vragen voor de effecten van klimaatverandering. Op Vakbeurs Ruimte & Licht zijn ‘duurzaam’ en ‘energiezuinig’ vaak gehoorde woorden. De openbare verlichting in Nederland wordt steeds zuiniger, wat een voordelig effect heeft op het klimaat. Op de beurs staan toonaangevende leveranciers en adviesbureaus die u alles kunnen vertellen over hun innovaties, visies en diensten op het gebied van duurzaamheid. Een bezoek aan de beurs is gratis. Kom langs en deel samen met heel veel vakgenoten kennis, ervaringen en ideeën op hét evenement voor openbare verlichting.

Waar en wanneer?

9 mei 2017 – NBC Nieuwegein Gratis toegang beursvloer en lezingen Openingstijden: 10.00u tot 17.00u NBC Congrescentrum

Klik hier voor meer informatie.