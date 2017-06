Vakdag lanceert trofee voor het beste vakantiepark van de toekomst

Met ruim een miljard aan investeringen is in de sector van verblijfsrecreatie de grootste investeringsgolf sinds jaar en dag gaande. Dat de sector volop in ontwikkeling is, blijkt ook uit de grote belangstelling voor Vakdag Het Vakantiepark van de Toekomst. Inmiddels telt de organisatie al meer dan 300 deelnemers. Onlangs werd bekend dat op de Vakdag van 8 juni tevens de eerste trofee voor het beste vakantiepark van de toekomst zal worden uitgereikt.

Wie wordt het beste vakantiepark van de toekomst?

De prijs zal jaarlijks worden toegekend aan het vakantiepark dat in alle opzichten positief opvalt, collega’s weet te inspireren, gasten weet te verrassen en daarmee een voorbeeld is voor de branche. Trendwatcher Van Leeuwen: “Prijzen en awards voor het beste bestaande vakantiepark zijn er al volop maar een award die bedrijven beloond voor toekomstbestendigheid en weet in te spelen op de komende trends is er nog niet.” De trofee wordt ondersteund door de media partners NRIT Media, Recreatie & Toerisme, Loopings, Pretwerk en Recreatief Totaal. De trofee zal ten overstaan van meer dan driehonderd collega’s recreatieondernemers uit de verblijfsrecreatie overhandigd worden tijdens de afsluiting van de Vakdag in het programma onderdeel ‘wrap up of the day’m. Bekendmaking van de Trofee Het Vakantiepark van de Toekomst gebeurt door een bekende Nederlander, donderdag 8 juni in De Efteling.

Over Vakdag Het Vakantiepark van de Toekomst

Vakdag Het Vakantiepark van de Toekomst biedt collega ondernemers een dag volop inspiratie rondom actuele trends en ontwikkelingen in de branche. Onder de deelnemers zijn nagenoeg alle ketens waaronder Landal Greenparks, CenterParcs, EuroParcs, RCN, Roompot Vakanties maar ook familiebedrijven als De Bongerd, BetuweStrand, Julianahoeve, Terspegelt, De Leistert, Buitengoed de Boomgaard en vele anderen. Ook uit de hoek van de provincie en gemeenten evenals verschillende toeristenbureaus door het hele land is een grote belangstelling. De organisatie van de Vakdag is in handen van netwerkplatform Pleisureworld in samenwerking met Groepen.nl, Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en VeKaBo. Geïnteresseerden voor Vakdag Het Vakantiepark van de Toekomst kunnen zich aanmelden via de website. De Vakdag vindt plaats op donderdag 8 juni bij De Efteling.