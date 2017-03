Aankomende donderdag 23 maart vindt de eerste internationale Vakdag voor Family Entertainment Centers in Nederland plaats. Met bijna 200 aanmeldingen is de belangstelling zeer groot te noemen. Alle in- en outdoor parken met vermaak voor de hele familie verzamelen zich bij De Voltage in Tilburg voor een dag vol inspiratie. De opkomst van Family Entertainment Centers met een aanbod voor een compleet dagje uit is ook in Nederland niet meer te stuiten. Steeds meer ondernemers breiden hun aanbod van activiteiten uit met vermaak voor de hele familie. Vaak ligt het gemiddeld besteedbaar bedrag zelfs hoger dan bij een attractiepark en zijn herhalingsbezoeken hoog. Doordat Family Entertainment Centers een redelijk nieuw verschijnsel zijn, weten veel ondernemers niet waar ze op dienen te letten en hoe te starten. Welk attractieaanbod past het best bij de bezoeker anno 2017? Wordt het een trampolinepark, escaperoom of toch iets met VR? Welke samenstelling leidt tot het hoogste rendement? Om antwoord te geven op deze en nog veel meer vragen in het vakgebied van Family Entertainment Centers vindt op donderdag 23 maart de Vakdag Het Nieuwe Dagje Uit plaats. Alle facetten van Family Entertainment Centers komen aan bod. Diverse experts uit binnen- en buitenland vertellen over hun ervaringen met de laatste innovaties. Op het beursplein laten bezoekers zich door tal van leveranciers bijpraten over actuele trends en ontwikkelingen, en ook een netwerkprogramma maakt onderdeel uit van de dag.

Award winnaar De Voltage Tilburg als gastheer

Vakdag Het Nieuwe Dagje Uit vindt plaats bij De Voltage in Tilburg, winnaar van de Family Entertainment Center Award 2016. Dit activiteitencentrum biedt meer dan 30 attracties op bijna 12.000m2 onder één dak. Een rondleiding door De Voltage maakt optioneel onderdeel uit van de Vakdag. Klik hier voor meer informatie.