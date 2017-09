Vechtdal Overijssel eerste toegankelijke vakantieregio van Nederland met zorg op locatie

Kick off project Zorgeloos Vechtdal met cross-overs vrije tijd en zorg

Op 12 september 2017 heeft de bijeenkomst Zorgeloos Vechtdal plaatsgevonden bij camping De Koeksebelt in Ommen. Vechtdal Marketing en de Vechtdalgemeenten zijn initiator van het project en zijn een samenwerking aangegaan met ‘Zorg op Locatie’, ‘Ongehinderd’, ‘Stichting Zet’ en ‘Ondernemershuis voor het Vechtdal’. Doel van het project is dat Vechtdal Overijssel de eerste toegankelijke vakantieregio van Nederland wordt, waar ook zorg op locatie geboden wordt. Ondernemers hebben de bijeenkomst als inspirerend, indrukwekkend en stimulerend ervaren.

Zorgeloos Vechtdal…alle tijd voor iedereen!

Er zijn veel Nederlanders die momenteel niet of nauwelijks op vakantie gaan omdat ze een toegankelijkheidswens en/of zorgbehoefte hebben. Deze doelgroep zal in de toekomst toenemen door de stijgende trend van vergrijzing. In Vechtdal Overijssel willen vrijetijdsondernemers iedereen een fantastische vakantie en/of dagje uit bieden en niemand uitsluiten. Vechtdal Overijssel.. alle tijd voor iedereen! Om dit te realiseren slaan partners en recreatiebedrijven de handen in één om toegankelijkheid te verbeteren, informatievoorziening te optimaliseren, een Kenniscentrum Zorgeloos Vechtdal op te richten, nieuwe arrangementen te ontwikkelen, een boekingsmodule door te ontwikkelen inclusief de mogelijkheid om zorgdiensten op het vakantieadres bij te boeken en Vechtdal Overijssel als icoon voor zorgeloos genieten op de toeristische landkaart te zetten.

Aanmelden voor projectdeelname

Alle bedrijven binnen verblijfsrecreatie, dagrecreatie, horeca, natuur en detailhandel uit de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Staphorst kunnen zich inschrijven voor dit project. Samen werken we aan een toegankelijke vakantieregio waar iedereen zich welkom voelt. Bedrijven kunnen meer informatie opvragen en zich aanmelden bij Anieke van Wijnen via avanwijnen@vechtdalmarketing.nl.

Om ondernemers tegemoet te komen in de kosten wordt in oktober 2017 een subsidieaanvraag ingediend. De bijdrage die ondernemers betalen aan het project is een belangrijke cofinanciering en daarom essentieel. Bedrijven die zich voor 17 oktober aanmelden ontvangen € 50 korting.

