Vechtdal Overijssel in race voor RTL4 ‘Beste uitstapje van Nederland’

Twaalf provincies strijden om landelijke branchetitel in diverse beroepsgroepen

In het dynamische tv-programma op RTL4 ‘De beste van Nederland’ van Stay Touch Media gaat ondernemend Nederland de strijd met elkaar voor deze felbegeerde titel. De kijkers thuis bepalen de branchwinnaars van de verschillende beroepsgroepen. Met leuke, persoonlijke en hier en daar (te) gekke en opvallende blogs en vlogs, gooien ondernemers en regio’s alles in de strijd om de meeste stemmen van de kijkers te krijgen. Zaterdag 18 februari om 16.30 uur was de categorie ‘Beste uitstapje van Nederland’ aan de beurt en was het genomineerde filmpje over Vechtdal Overijssel te zien bij RTL4.

Kijkers thuis stemmen en bepalen branchewinnaars

Het klassieke bereik van RTL4 en de kracht van online en social media zorgen samen voor een sterk platform. Met de inzet van vlogs, krijgen de video uitzendingen een extra persoonlijk karakter, waarin de creativiteit van ondernemers voor de leukste content zorgt. “Juist die eigenheid maken de vlogs juist tot een hit, die je minder snel krijgt als je met een cameraploeg op bezoek komt”, aldus producent en presentator Kevin Brouwer. Via de poll op www.debestevannederland.tv kunnen kijkers de vlogs na afloop nog eens rustig terugkijken en direct een stem uitbrengen op hun favoriet. Uiteraard mogen ondernemers en ambassadeurs van de regio’s alles uit de kast halen om via social media

Over Vechtdal Overijssel…alle tijd:

Daar waar je volop rust en ruimte vindt. Waar het leven voortkabbelt in hetzelfde tempo als het water van de Vecht die zich al kronkelend een weg door het schitterende landschap baant. Dat is Vechtdal Overijssel…alle tijd! Hier vind je het nog: tijd voor jezelf en voor elkaar. Het Vechtdal biedt je de mogelijkheid om tot rust te komen en bewust te genieten van de pittoreske dorpjes, landgoederen, bossen, heide en het landleven. Dit kan op één van de ANWB Topcampings of vakantieparken maar ook in luxe hotels of B&B’s in een natuurlijke setting. Op www.vechtdaloverijssel.nl is al het aanbod verzameld, dus uitkiezen maar en genieten! Daar passen mooie fietsroutes, wandelmogelijkheden, cultuurparels en smaakadresjes bij. Verrukkelijk Vechtdal stilt je ‘honger’ naar unieke en buitengewone culinaire ervaringen en neemt je mee naar natuur en cultuur met een eigen karakter. Meer inspiratie over verrukkelijk streekproducten en smaakarrangementen nodig? Kom culinair pionieren in een streek met een verrassend eigen en eigenzinnig karakter. Klik hier voor informatie.