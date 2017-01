Vekabo en Maasmeanders promoten samen authentiek buitenleven

De stichting Maasmeanders en Vekabo presenteren zich dit jaar samen op de Vakantiebeurs, van 10 tot en met 15 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen, in één stand. Samen hopen Maasmeanders en Vekabo te profiteren van de trend om het authentieke buitenleven van dichtbij te beleven. De samenwerking van Maasmeanders die een authentiek gebied representeert en Vekabo, dé vereniging voor plattelandsaccommodaties, is daarom een logische combinatie. De beursorganisatie heeft daarop ingespeeld door het Nederlandse vrijetijdsaanbod samen te brengen in hal 11.

Authentiek buitenleven: regionaal, landelijk & over de grens

Stichting Maasmeanders en Vekabo hebben beiden hart voor het authentieke buitenleven. Maasmeanders brengt het prachtige Maas-gebied onder de aandacht waar de provincies Brabant, Gelderland en Limburg samenkomen. Dit gebied is één van de best bewaarde geheimen van Nederland, hier is het culinair, cultureel en gezond genieten. Ook met Vekabo beleef je aan de Maas het authentieke buitenleven. Net als in de rest van Nederland én zelfs daarbuiten. Met een weekend weg of een langere vakantie, op een camping, in een Bed & Breakfast, vakantiehuis of groepsverblijf. Bij de meer dan 1000 leden van Vekabo vind je kwaliteit, (actieve) ontspanning, rust en authentieke gastvrijheid. Maasmeanders en Vekabo ontmoeten je graag op de Vakantiebeurs, in stand G064 in het Holland-paviljoen (hal 11).

Mede mogelijk gemaakt door

Deelname aan de beurs is mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeenten Oss en West Maas en Waal, Ondernemersvereniging de Gouden Ham, Stichting Maasveren, Vereniging Streekbeheer Rijk Maas & Waal en het Osse bedrijf NWP. Klik hier voor meer informatie.