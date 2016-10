Veluwe gekozen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland

Het Nederlandse publiek heeft de Veluwe verkozen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Juryvoorzitter prof. Mr. Pieter van Vollenhoven heeft dat in de uitzending van De Wereld Draait Door bekend gemaakt. Gelderse gedeputeerden Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten zijn erg trots op de uitslag. Van Dijk: “Mooi dat zoveel Nederlanders de Veluwe tot een van de mooiste natuurgebieden hebben gekozen. Deze verkiezing is een steun in de rug voor onze samenwerking. Met overheden, terreinorganisaties, inwoners en bedrijfsleven maken we de Veluwe zowel mooier als aantrekkelijker. Daarbij zoeken we naar de juiste balans tussen investeren in het beschermen van de mooie maar soms ook kwetsbare natuur en investeren in beleving. Wij feliciteren natuurlijk ook Nationaal Park Hollandse Duinen, het Nederlandse Waddengebied en NLDelta Biesbosch-Haringvliet.”

Prijs

Naast de titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ ontvangt de Veluwe een bijdrage van 300 duizend euro. Omdat het publiek de Veluwe heeft gekozen als mooiste natuurgebied, vraagt de provincie Gelderland het publiek óók weer om mee te denken over de precieze besteding. Op dit moment worden hiervoor voorstellen geïnventariseerd. Deze worden vervolgens onder andere via Facebook voorgelegd aan het publiek, zodat zij de keuze maken.

Veluws recreatief netwerk

De samenwerkende partners op de Veluwe zijn bezig met het maken van afspraken waar de natuur meer rust moet hebben en waar de natuur meer recreatie kan hebben. Hiertoe werken partners samen aan een Veluws recreatief netwerk dat goed aansluit bij de mogelijkheden en kansen van de natuur, het landschap, het erfgoed én de beleving. De Veluwe gaat ook ondersteuning ontvangen voor de ontwikkeling van het gebied zelf en voor de positionering van het gebied. Deze zal ook worden ingezet om de Veluwe op 1 te houden en verder te ontwikkelen. Tenslotte gaat de Veluwe gebruik maken van de landelijke campagne waarmee de Nederlandse natuur internationaal op de kaart gezet wordt en haar ervaringen van de aanpak op de Veluwe delen met andere winnaars.