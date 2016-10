Veluwe: wij zijn het mooiste natuurgebied van Nederland

Provincie Gelderland heeft, ondersteunt door veel andere partijen, de Veluwe kandidaat gesteld voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. De Veluwe is het grootste natuurgebied op land en is uniek door zijn verscheidenheid, omvang en kwaliteit van natuur, cultuur en landschappen. “Niet voor niets zijn we al jarenlang de meest bezochte binnenlandse vakantieregio van Nederland; de natuur, de uitzichten en de wildbeleving zijn ongekend”, aldus Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap, recreatie en toerisme. “Naast de twee oudste en bekende Nationale Parken zijn Paleis Het Loo, Radio Kootwijk en de John Frostbrug iconen van de veelzijdige Veluwe”.

VeluweAgenda

Een grote groep gemeenten, organisaties en recreatieondernemers werken op dit moment samen aan de VeluweAgenda. Hierin staan acties die in samenhang de bijzondere natuur en het aanbod van culturele recreatieve voorzieningen versterken zodat het goed wonen, werken en recreëren blijft op de Veluwe. “De Veluwe is al goud en met deze aanpak kan het platina worden” aldus Bea Schouten, gedeputeerde voor gebiedsopgaven. “Onze trots uitdragen hoort daar natuurlijk bij”.

Vakjury

De verkiezing is uitgeschreven door staatssecretaris Martijn van Dam. De vakjury, onder leiding van Pieter van Vollenhoven, maakt op 10 oktober de genomineerden bekend. Het publiek kan vervolgens stemmen via website en/of sms; het gebied met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland.

Publiekscampagne

Alle partners, die samenwerken aan de VeluweAgenda, zullen deze stemming bekendmaken onder inwoners, bezoekers en bedrijven.

Bidbook

Het bidbook toont de veelzijdigheid van de Veluwe: een Veluwe uit duizenden en laat de verschillende programmalijnen zien, waarmee zowel de natuur wordt versterkt alsook het recreatief gebruik.