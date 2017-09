Verbinding natuur en maatschappij centraal tijdens Natuurtop 2017

Op donderdag 14 september vond de Natuurtop 2017 plaats, met als thema Spannende natuur. Bestuurders, medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties en overheden spraken met elkaar over kansen voor de natuur door dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties. Gastprovincie Noord-Holland koos als locatie de Schoorlse Duinen; een plek waar de dynamiek van de zee, veiligheid, natuur en de samenleving in één gebied samen komen. Tijdens excursies in en rondom de Schoorlse Duinen werd stil gestaan bij wat wel en wat niet werkt op het spanningsveld natuur, maatschappij en economie. Er werd gekeken naar hoe de kust is versterkt samen met de ondernemers bij Camperduin. Maatschappelijke betrokkenheid bij de verbetering van het duingebied stond centraal bij het bezoek aan de Schoorlse duin en bij de Hondsbossche Zeewering werd duidelijk hoe de dijkversterking heeft bijgedragen aan nieuwe natuur. ‘We hebben hier veel mooie natuur weten te realiseren. De verbinding met de samenleving heeft hierbij cruciale rol gespeeld,’ aldus Adnan Tekin, Gedeputeerde van Noord-Holland.

Verbinding met de samenleving

Ook in de overige provincies wordt gezocht naar de juiste verbinding met de samenleving. Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken, complimenteerde de provincies met de aanpak door provincies, en met de 28.000 hectare natuur die zij al sinds de decentralisatie hebben weten in te richten. ‘Hieruit blijkt dat de decentralisatie een goed idee was en tot mooie resultaten leidt’, aldus Sonnema. Ook zij beaamde dat de verbinding met de samenleving nu steeds meer centraal moet komen te staan. ‘Daar wordt de natuur beleefd en daar zit de energie’.

Mens en natuur

Gedeputeerde en IPO-bestuurslid Jan Jacob van Dijk (provincie Gelderland) is ook tevreden en hij constateert dat de samenwerking met het rijk goed verloopt. Hij ziet een opgave om maatschappelijke betrokkenheid te versterken. Tijdens de Natuurtop zijn daarom 12 projecten (in iedere provincie één) in de schijnwerpers gezet. Met Rolf Winters wordt aan de hand van scenes uit zijn film Down to Earth ingezoomd op de mensen achter deze projecten en hun drijfveren. In deze film wordt ingegaan op de nodige verbinding tussen mens en de aarde en haar natuur voor een duurzame toekomst.

Nature Keepers – next generation

Ook de jongere generatie was uitgenodigd mee te denken tijdens de Natuurtop. Voor de ‘Challenge Naturekeeper’ stuurden studenten van ‘groene’ opleidingen initiatieven en ideeën in die de natuur beschermen, maar ook de verbinding met de maatschappij en economie versterken. Uit de vele inzendingen gingen de meeste stemmen naar het project ‘de Voetbalschuif’. Gedeputeerde en IPO-bestuurslid Jan Jacob van Dijk rijkte de Award uit aan Piet van Loon, die samen met medestudenten de verplaatsing en samenvoeging van drie Egmondse voetbalverenigingen heeft vertaald naar een duurzame visie op landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling en duurzame herbestemming.