Verkiezing ‘Het schoonste hotel van Nederland’ keert terug in 2017

In totaal bezochten 3.542 geïnteresseerden de tweede editie van Welcome op 14, 15 en 16 november in Evenementenhal Gorinchem. Deze verbindende vakbeurs voor recreatie, verblijfsaccommodatie, horeca en de zakelijke sector zette gastbeleving centraal. Voor de editie in 2017 wil Evenementenhal de verkiezing ‘Het schoonste hotel van Nederland’ nieuw leven inblazen. Tijdens de afgelopen editie van Welcome in Gorinchem bestond het programma onder andere uit een Nationale Netwerk Lunch georganiseerd door Pleisureworld. Zij organiseerden ook tal van inloopsessies waarin aandacht werd geschonken aan de kracht van one-food-concepts, toeristenbelasting en de opkomst van de waterpretparken. Bezoekers lieten zich in deze sessie informeren over de laatste ontwikkelingen en trends. Voor de editie in 2017 wil Evenementenhal blijven investeren in de kennisprogrammering. Aan het eind van dag 2 werd bekendgemaakt dat de verkiezing ‘Het schoonste hotel van Nederland’ nieuw leven wordt ingeblazen. Deze verkiezing is vanaf 2007 georganiseerd geweest. De laatste editie was echter in 2013. De laatste winnaar, Hotel The Grand in Amsterdam, mag zich dus al vanaf 2013 het schoonste hotel van Nederland noemen. Tijd om hen weer uit te dagen! Het opnieuw opzetten van deze verkiezing wordt gedaan in samenwerking met de branche. De eerste samenwerkingscontacten zijn gelegd met onder andere Servicecenter4hospitality, Blycolin, EW Facilities, Ecolab en Geberit en Sphinx. De eerste reacties zijn zeer positief en steunen de plannen om dit initiatief verder uit te zetten. Evenementenhal gaat in overleg met de branche de komende tijd de spelregels voor deze verkiezingen bepalen. De eerste uitreiking gaat volgend jaar tijdens de beurs plaatsvinden. Deze derde editie vindt plaats op 20, 21 en 22 november 2017.