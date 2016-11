Verkoop gebruikte zeiljachten stijgt

Jachtmakelaars, aangesloten bij HISWA Vereniging en NBMS, constateren in het derde kwartaal van 2016 een stijgende vraag naar gebruikte zeiljachten.

Marcel Borgmann, voorzitter van de bedrijfsgroep Makelaars van HISWA Vereniging: “We zien een groeiende vraag naar zeiljachten. Ze worden sneller verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde tijd dat een zeiljacht te koop ligt is gedaald tot 260 dagen. In hetzelfde kwartaal in 2015 was dat nog 395 dagen. Daarnaast komt het verschil tussen vraag- en verkoopprijs steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat is een indicatie dat de markt verder hersteld.”

In totaal zijn er 15% meer jachten verkocht dan in het derde kwartaal van 2015. Het aandeel zeiljachten die naar het buitenland gaan, blijft met 37% aanzienlijk. Borgmann: “Nederlandse jachten zijn geliefd in het buitenland: ze zijn goed onderhouden en hebben vaak op zoet water gelegen. Hierdoor blijven de jachten in een betere conditie blijven.“ Klik hier voor informatie.