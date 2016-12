Verkoop vakantiehuisjes

In het Zuid-Hollandse vakantiepark Port Zélande verkoopt Center Parcs vakantiehuisjes. De laatste 330 beschikbare vakantiewoningen worden verkocht aan de Franse vastgoedfondsbeheerder Atream voor ruim 78 miljoen euro. De Belgische investeerder Home lnvest Belgium neemt 241 stuks over. Het park bestaat in totaal uit 700 huisjes. De overige 234 waren eerder aan particuliere beleggers verkocht. Het opknappen van het vakantiepark wordt na deze transactie versneld uitgevoerd.

Bron: FD.