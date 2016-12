Vermarkting De (Nieuwe) Afsluitdijk biedt ondernemers kansen

De komende jaren gebeurt er ontzettend veel op en rond internationaal watericoon de Afsluitdijk. 2018 vormt hierin een magische jaar. In dit jaar is de Afsluitdijk oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt de opening van het Afsluitdijk Wadden Center* op Kornwerderzand plaats, en is de uitrol van NBTC’s internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’ waarin de Afsluitdijk een belangrijke rol speelt. Er ontstaat veel reuring rondom de Afsluitdijk, hierdoor ontstaan kansen voor ondernemers uit de regio. Om deze kansen optimaal te benutten organiseert De Nieuwe Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en de provinciale marketingorganisaties Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam twee ondernemersbijeenkomsten: op maandagmiddag 23 januari in Makkum (Fryslân) en maandagmiddag 30 januari in Wieringerwerf (Noord-Holland).

Vermarkten van de Afsluitdijk

De (nieuwe) Afsluitdijk is een trekpleister die de groei van het toerisme naar het Noorden kan stimuleren. Nu al bezoeken zo’n 300.000 bezoekers uit binnen- en buitenland de dijk, zonder dat de Afsluitdijk ooit vermarkt is. De provincies Fryslân en Noord-Holland investeren de komende jaren in de vermarkting van de Afsluitdijk. Het NBTC verzorgt daarnaast de promotie van de Afsluitdijk in het buitenland met 2018 als ‘Jaar van het Water’.

Ondernemersbijeenkomsten

Nu de Afsluitdijk wél wordt vermarkt, is de verwachting dat het aantal bezoeken aanzienlijk gaat stijgen. Een mooi resultaat, maar het uiteindelijke doel is dat de toeristische besteding in de regio toeneemt. Tijdens de ondernemersbijeenkomsten wordt ingegaan op hoe ondernemers hier een rol in kunnen spelen. Deelnemers kunnen in gesprek met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers uit de reisindustrie. Hoe zijn de kansen in het gebied, welke toeristische producten zijn nodig en wat vraagt bijvoorbeeld de cruise- en touroperatormarkt van de lokale ondernemer. Met elkaar moet een aantrekkelijk aanbod voor de toerist worden gemaakt waardoor een bezoek aan de Afsluitdijk langer wordt dan het huidige half uur en resulteert in een langduriger verblijf in het gebied. In het Afsluitdijk Wadden Center – dat een combinatie van educatie en attractie met horecavoorziening wordt – kunnen bezoekers o.a. het verhaal van de Afsluitdijk, UNESCO Werelderfgoed De Waddenzee, de Vismigratierivier en het IJsselmeer beleven. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, Nationale Postcode Loterij, Rijkswaterstaat en de exploitanten Bert Kranendonk (Kexcom) en Theo op de Hoek (Makkum Beach Resort). De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn inmiddels in volle gang. Streven is dat het Afsluitdijk Wadden Center opent in het voorjaar van 2018.

De Nieuwe Afsluitdijk

De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Samen werken we aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomsten.

*Afsluitdijk Wadden Center

“Afsluitdijk Wadden Center” wordt de nieuwe naam van het toeristisch bezoekerscentrum dat bij Kornwerderzand wordt gerealiseerd. Voorheen werd hiervoor de werktitel Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk gebruikt. Nu het project in uitvoering is, is gekozen voor een nieuwe naam passend bij de omgeving, het gebouw en de inrichting.