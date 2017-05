Vernieuwde Trekkershut in origineel design

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur gaat een nieuwe Trekkershut ontwikkelen. Zij nodigt geïnteresseerde ondernemers uit om deel te nemen aan een Virtual Reality-sessie op dinsdag 20 juni van 14.00 – 16.00 uur in Eindhoven. Hier kunnen ze de Trekkershut al ervaren en hun feedback geven. Aanmelden gaat via www.degroenekoepel.nl.

Trek-in

In de markt van de verblijfsrecreatie is veel vraag naar een duurzame accommodatie met een bijzonder design. In 2012 heeft De Groene Koepel de Trek-in, de eerste duurzame Trekkershut ontwikkeld en op de markt gebracht. Door zijn bijzondere ontwerp en comfort is de bezettingsgraad hoog. De negen ondernemers die momenteel een of meerdere Trek-ins hebben staan, zijn zeer tevreden over deze Trekkershut. Omdat deze echter niet meer in productie is, heeft ontwerper Tim van der Grinten een nieuw model uitgedacht.

Sessie in Virtual Reality

Tim van der Grinten is geschoold als architect, maar noemt zichzelf Virtual Reality (VR) architect. Hij heeft als architect-student aan de TU Eindhoven de Trek-in voor De Groene Koepel mee ontwikkeld. Met het bedrijf Enversed ontwerpt en bouwt hij interactieve digitale werelden. Hiermee kan hij in een vroeg stadium zijn ontwerpen al laten ervaren door gebruikers. Maximaal twintig recreatie-ondernemers die serieus zijn geïnteresseerd, kunnen tijdens de Virtual Reality-sessie op 20 juni al een kijkje komen nemen in de nieuwe Trekkershut.

foto: ©De Groene Koepel