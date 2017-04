Versier je fiets, een oude traditie!

Het nostalgische familiepretpark de Waarbeek in Hengelo schrijft een bijzondere wedstrijd uit. Als je op Koningsdag (27 april) langs komt met een versierde fiets mag je helemaal gratis naar de Waarbeek! “Fietsen versieren op Koningsdag is een mooie traditie, iets dat past bij ons nostalgische pretpark” geeft Maikel Rutgers (park manager) aan. Dus versier je fiets op zijn mooist en kom samen met je ouders naar de Waarbeek op Koningsdag! De versierde fietsen komen midden op het plein te staan en rond 15:00 uur komt de “Koning van de Waarbeek” onze eigen Twekky de mooist versierde fiets uitkiezen. De winnaar krijgt een echte Waarbeek prijs welke we nu nog even geheim houden. Uiteraard kan er tijdens Koningsdag ook heerlijk gespeeld worden in het park. Meer informatie is te vinden op de site.