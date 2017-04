Vier op een rij voor Belvilla: winnaar Zoover Award 2017

Winnaar in categorie Vakantiehuisaanbieder XL

Vier op een rij voor Belvilla: bij de Zoover Awards 2017 is Belvilla door consumenten als winnaar gekozen in de categorie Vakantiehuisaanbieder XL.

De Zoover Awards gelden als dé consumentenprijs in de reisbranche. De jaarlijks terugkerende publieksprijzen geven sinds 2009 erkenning aan de best gewaardeerde reisorganisaties in Nederland. Na 2014, 2015 en 2016 mocht Belvilla in de Harbour Club in Amsterdam opnieuw een prijs in ontvangst nemen.

Recordaantal stemmers

Meer dan 120.000 mensen hebben in 6 weken hun waardevolle stem laten horen, waarbij meer dan 150 reisorganisaties meestreden om de prijzen. In totaal waren er 10 categorieën met elk 2 winnaars die een felbegeerde Zoover Award L of XL mee naar huis mochten nemen. Dit jaar is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen kleinere en grote organisaties, zodat iedereen evenveel kans maakte op de titel.

“Compliment aan onze huiseigenaren”

“Dat consumenten dit jaar weer het meest op Belvilla hebben gestemd maakt ons allemaal trots”, zegt Eylard Wurpel, Director of Marketing van Belvilla. “Wederom zijn we de favoriete reisorganisatie van heel veel tevreden mensen. Dat is vooral ook een groot compliment aan al onze huiseigenaren. Namens Belvilla gaat onze dank uit naar alle stemmers. Komend jaar gaan we voor vijf op rij!”, aldus Wurpel.