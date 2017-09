Vijfde Open NK Burlen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Wat vijf jaar geleden als een ludiek evenement werd gestart begint nu steeds meer serieuze trekjes te krijgen. Zelfs BN’ers hebben interesse getoond in het NK Burlen. De talentenwedstrijd waarbij deelnemers de imponerende bronstroep van het edelhert imiteren. Op zondag 10 september a.s. wordt er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe weer gestreden om de titel van Nederlands Kampioen Burlen 2017. Er zijn voor deze dag nog 5 wildcards beschikbaar.

Wie ooit een hert heeft horen burlen vergeet dat nooit meer. Het is een imponerend geluid dat zo ongeveer tussen het brullen van een leeuw en het loeien van een stier in zit. Door te burlen laten de geslachtsrijpe mannetjes hun concurrenten weten dat ze bereid zijn te vechten voor de vrouwtjes, de hinden. Sommige natuurliefhebbers bootsen de bronstroep na om een edelhert naar zich toe te lokken. Op zondag 10 september wordt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe bepaald wie dat het allerbeste kan, en zich een jaar lang Nederlands Kampioen Burlen mag noemen. De kampioen wint een safari met de boswachter voor een groep van zes personen. Álle deelnemers worden beloond met een Beschermerkaart 2018.

Sommige van de deelnemers zijn al volop in training om er maar voor te zorgen dat ze zo goed mogelijk voorbereid het wedstrijdpodium betreden, de stembanden opgewarmd, de kelen gesmeerd. Hulpmiddelen zijn overigens toegestaan.

Een serieuze wedstrijd vergt een serieuze en vakkundige jury. Deze bestaat uit o.a. Pieter Hidma, (jachtopzichter De Hoge Veluwe), Frans Disch (KNO-arts bij het St. Antoniusziekenhuis), Ronald Risseeuw (Vereniging het Edelhert), en Mylou Mazali (mezzosopraan). De presentatie is in handen van actrice/presentatrice Julika Marijn. De muzikale omlijsting is in handen van de Jachthoornblazers De Overlopers.

Ook aan de jonge burl-liefhebbers is gedacht en hoeven tijdens het NK Burlen niet stil te zitten! Speciaal voor de kinderen is er een knutselhoek gecreëerd waar ze bijvoorbeeld hertenkoppen van hout en Burltoeters kunnen maken.

Moed verzameld en meedoen? Er zijn vijf wildcards beschikbaar en inschrijven kan op zondag tot 12.00 uur bij het secretariaat van het NK Burlen.

Praktische informatie Datum: zondag 10 september 2017 Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur Locatie: Picknickweide in Het Nationale Park De Hoge Veluwe Prijs: gratis (excl. entree Park)

Klik hier voor meer informatie.

foto: Robbert Maas